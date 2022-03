Sony Playstation revela “novo” PlayStation Plus

Tal como já se vinha a avizinhar ao longo dos últimos tempos, a Sony Playstation revelou finalmente o seu "novo" Playstation Plus.

Ou melhor, os novos formatos com que o Playstation Plus vai passar a surgir.

A Sony Interactive Entertainment anunciou no passado dia 29 de março que, no próximo mês de junho, o PlayStation Plus e o PlayStation Now irão fundir-se num novo e único serviço que oferecerá a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição.

Segundo Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE, “desde o lançamento do PlayStation Plus em 2010, que a SIE se manteve na vanguarda da inovação no que toca a serviços de subscrição de videojogos. Na altura foi com enorme entusiasmo que oferecemos o primeiro serviço de subscrição para consolas que incluía uma biblioteca de jogos, sempre em atualização, através do PlayStation Plus, e, posteriormente, lançámos também o primeiro serviço de streaming de videojogos com o PlayStation Now.” Este novo serviço unificado, segundo Jim Ryan, tem como objetivo “oferecer conteúdo selecionado de alta qualidade com uma ampla variedade de jogos”.

Trata-se portanto duma normal evolução destes dois serviços disponibilizados pela Sony Playstation, com o objetivo de fazer face ao mercado cada vez mais competitivo e urgente, onde a exigência dos jogadores é extremamente alta.

Desta forma, passarão a haver três níveis de subscrição distintos, que passamos a indicar.

PlayStation Plus Essential

Trata-se, na prática, da extensão do Playstation Plus actual, incluindo as mesmas vantagens desse serviço. Por outras palavras:Dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais.

Descontos exclusivos

Armazenamento na nuvem para as gravações de jogos

Acesso ao modo multijogador online

Relativamente a valores, os preços do PlayStation Plus Essential não sofrerão qualquer alteração face ao atual serviço do PlayStation Plus, ou seja:

Subscrição de 1 mês: 8,99€

Subscrição de 3 meses: 24,99€

Subscrição de 12 meses: 59,99€

PlayStation Plus Extra

A subscrição PlayStation Plus Extra, inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation Plus Essential e ainda disponibiliza um catálogo de até 400 dos melhores títulos para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.

Entre esses grandes êxitos, poderemos encontrar jogos dos PlayStation Studios mas também de outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis.

Os preços do PlayStation Plus Extra são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 13,99€

Subscrição de 3 meses: 39,99€

Subscrição de 12 meses: 99,99€

PlayStation Plus Premium

Por fim, o PlayStation Plus Premium, inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation Plus Essential e PlayStation Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos Playstation 3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation original, Playstation 2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência.

A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, Playstation 2, PSP e Playstation 4 que está incluída nos níveis PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium está disponível nos mercados em que o PlayStation Now está disponível atualmente (EE. UU., Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Irlanda, Espanha, Itália, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia).

Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas Playstation 4 e Playstation 5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los.

Os preços do PlayStation Plus Premium são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 16,99€

Subscrição de 3 meses: 49,99€

Subscrição de 12 meses: 119,99€

As palavras de Jim Ryan

“Os novos níveis PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium representam um salto evolutivo considerável para o PlayStation Plus”, comenta Jim Ryan.

“Tendo por base os mais de 25 anos de experiência em inovar no mundo dos videojogos, esta mudança nos nossos serviços de subscrição materializa o nosso esforço continuo em adaptar o nosso negócio digital às preferências dos nossos jogadores”, afirmou Jim Ryan. “Este novo e melhorado PlayStation Plus permitirá aos nossos fãs descobrir e desfrutar de uma quantidade de conteúdo sem precedente, assim como fortalecer a ligação com a comunidade PlayStation através da partilha de experiências entre todos”.

A partir do lançamento existe a intenção (apenas intenção) de incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal, numa biblioteca que se renovará periodicamente, com toda a informação a ser partilhada através do novo serviço do PlayStation Plus.

Quanto ao lançamento de jogos dos Playstation Studios nos próprios dias de lançamento (Day One), Jim deixa muitas dúvidas no ar. Segundo as suas palavras, tal não se encontra previsto mas, uma vez que o mercado se move num ritmo tão intenso e inesperado, nunca se sabe o que poderá vir no futuro pelo que a porta fica aberta.

Segundo Ryan, todas as principais companhias de desenvolvimento/distribuição de jogos estão presentes no serviço. Sejam colossos do mercado, ou indies, a Sony vai olhar para todas as equipas com o devido respeito e inclui-las nos seus planos.

Uma nota final para o facto de, com o lançamento deste novo serviço, o PlayStation Now passar a integrar-se no novo PlayStation Plus deixando de estar disponível como serviço independente. As subscrições dos usuários do PlayStation Now irão migrar para o serviço PlayStation Plus Premium sem custos adicionais em função da tarifa de subscrição inicial.

Tendo junho como referência para o lançamento, o novo serviço chegará inicialmente a vários mercados da Ásia, seguido da América do Norte, Europa e resto do mundo onde o PlayStation Plus esteja disponível.