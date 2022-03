Asteroide “potencialmente perigoso” passará pela Terra no dia 1 de abril

Podia ser mentira, mas, de facto, irá passar pela Terra um asteroide no dia 1 de abril. O objeto possui cerca de 250 metros de diâmetro e estará a viajar a 12 quilómetros por segundo.

Os astrónomos consideram-no "potencialmente perigoso".

De acordo com o Live Science, um asteroide de tamanho pequeno a médio passará pela Terra a cerca de 12 quilómetros por segundo, no dia 1 de abril deste ano.

Apesar de ser relativamente comum, a notícia de que um asteroide se está a aproximar da Terra suscita preocupações. Afinal, embora os cientistas estudem e prevejam, na maioria das vezes, a sua passagem, os potenciais danos são sempre imprevisíveis.

O asteroide que passará pela Terra no dia 1 de abril foi descoberto em 2007 e tem cerca de 250 metros de diâmetro. De nome FF1 2007, o objeto viaja a até 17 quilómetros por segundo, enquanto orbita em torno do Sol. Além disso, é um dos 15.000 asteroides de classe Apollo.

De acordo com a SpaceReference, uma base de dados online, o asteroide estará o mais próximo da Terra no dia 1 de abril, a uma distância de mais de 7 milhões de quilómetros de nós. Por ter mais do que 140 metros e tendo em conta a distância a que estará de nós, os astrónomos consideram-no “potencialmente perigoso”.

Apesar de as distâncias parecerem enormes, há a possibilidade de os cientistas errarem nos cálculos, bem como a de o asteroide ser afastado do seu caminho pela interação com outros objetos espaciais.

Recorde-se que, há uns dias, um astrónomo húngaro descobriu o 2022 EB5, um pequeno asteroide, apenas duas horas antes de ele atingir a superfície terrestre. Incluindo esse, os cientistas conhecem já cinco.

Leia também: