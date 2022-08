TikTok Music pode ser a nova aposta da plataforma de sucesso

O TikTok é uma das plataformas mais populares do momento, contando com cerca de mil milhões de utilizadores ativos por dia. Pelo crescente sucesso que tem vindo a registar de forma consistente, a responsável pela rede social, ByteDance, parece querer apostar na música.

A TikTok Music já está em cima da mesa como possível marca registada e, em breve, podemos conhecer mais um concorrente do Spotify e do Apple Music.

O TikTok arrecadou um sem número de utilizadores que todos os dias prestam fidelidade à plataforma. O seu sucesso desmedido resulta de vídeos curtos e da interação pela qual prima. No entanto, além disso, uma componente que também a caracteriza é a música. Aliás, a popularidade de algumas composições deve-se, exatamente, ao TikTok.

Já lhe tínhamos falado sobre o assunto em 2019, mas não parecia estar a acontecer nada nesse sentido. Até agora. De acordo com o Insider, em maio, a ByteDance apresentou um pedido de registo da marca TikTok Music, no Patent and Trademark Office dos Estados Unidos da América. Segundo a patente, o serviço permitiria aos utilizadores comprar, reproduzir, partilhar e descarregar música, bem como criar, partilhar e recomendar listas de reprodução.

A ByteDance já apresentou a marca TikTok Music, na Austrália, em novembro do ano passado.

Ainda assim, não está claro como é que a ByteDance pretende desenvolver a TikTok Music e, sequer, se planeia criar uma plataforma de streaming de música. No entanto, conhecendo o impacto que o TikTok teve na forma como as redes sociais funcionam, estando algumas das suas funcionalidades adaptadas noutras plataformas, é possível que uma aplicação de música venha a fazer sucesso e adquira destaque perante outras já existentes, como o Spotify e o Apple Music.

ByteDance já tem experiência na área da música

Em 2020, a mãe do TikTok lançou uma aplicação de streaming de música na Índia, Brasil e Indonésia. De nome Resso, a plataforma tinha algumas características que foram descritas no pedido de patente da TikTok Music: capacidade de criar listas de reprodução, partilhar músicas nas redes sociais e interagir com a comunidade da aplicação.

De acordo com o The Information, citado pelo The Verge, o Resso reunia mais de 40 milhões de utilizadores mensais nos três países, em novembro de 2021. Além disso, um relatório da Insider revelou que os utilizadores mensais ativos do Resso aumentaram 304 % entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, só na Índia, ao passo que o Spotify, no mesmo período de tempo, cresceu apenas 38 %.

Conforme vimos, ainda não é claro se o TikTok Music será semelhante a esta plataforma Resso.

