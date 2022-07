ByteDance, a dona do TikTok, vai começar a desenvolver os seus próprios chips

Com a enorme procura que existe no segmento dos chips, não admira que cada vez haja mais empresas interessadas em apostar neste mercado. As marcas já existentes têm aumentado a sua capacidade de produção, e novos nomes começam a dar os primeiros passos neste setor.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a chinesa ByteDance, dona da popular rede social de vídeos TikTok, vai também começar a desenvolver os seus próprios chips. E esta será então mais uma cartada da China contra as investidas dos Estados Unidos e da Europa.

ByteDance também quer entrar no mercado dos chips

Segundo as últimas notícias do mundo da indústria, a ByteDance, dona do TikTok, vai entrar nesta corrida e começar a desenvolver os seus próprios chips. Para já os detalhes ainda são bastante escassos, mas as informações indicam que a empresa, sediada na capital de Pequim, está a tentar explorar o segmento do design de chips personalizados para uso próprio, nomeadamente para aplicar em determinados campos especializados onde as soluções existentes e tradicionais não conseguem responder às suas necessidades.

De acordo com um porta-voz da empresa chinesa:

Os chips serão personalizados para lidar com cargas de trabalho relacionadas às várias áreas de negócios da ByteDance, incluindo plataformas de vídeo e aplicações de entretenimento de informação.

Em suma, a ByteDance está a avançar neste segmento por não conseguir encontrar fornecedores que criem soluções que vão ao encontro daquilo que a empresa procura. Portanto, a dona do TikTok não tem nos planos, para já, fabricar chips para os vender a outras empresas, mas apenas para uso próprio. E esta iniciativa é motivada pelo facto de, cada vez mais, as empresas procurarem chips específicos, e também pelas medidas do governo da China para impulsionar este setor no país, sobretudo numa altura em que os EUA e a Europa fortalecem a sua produção de chips.

De acordo com o canal CNBC, a ByteDance já colocou no seu site oficial vários anúncios com ofertas de trabalho para cargos relacionados com a área do design de semicondutores.