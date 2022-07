Flux: A Luz Noturna LED que é também carregador Sem Fios

Os gadgets são cada vez mais multifunções! Porque não ter numa pequena luz de emergência um sistema de carregador sem fios para smartphone. O conceito não é novo, e exemplo disso é a Flux.

A Flux é uma luz noturna LED que pode também funcionar, em paralelo, como carregador Sem Fios. Conheça melhor este gadget.

Quando a funcionalidade está aliada ao design, certamente que estamos perante um objeto interessante. A Flux, a luz noturna LED é isso mesmo. O candeeiro FLUX da Prozis pode funcionar como um elemento de decoração minimalista, mas serve também para iluminar o espaço e ainda permite carregar o telemóvel sem o incómodo de fios.

O FLux vem com um controlo tátil que oferece a possibilidade de ajustar a luminosidade e cor. Além disso, o Flux vem com a funcionalidade FOD (deteção de objetos estranhos) que garante segurança e proteção no caso de, acidentalmente, colocar outros objetos (por exemplo, chaves ou tesouras) em cima do aparelho.

Para carregares o sei telemóvel sem fios basta pousá-lo sobre a base. Desta forma não se estragam entradas e, além disso, terá o telemóvel totalmente carregado em pouco tempo, considerando a potência máxima de 10 W. A Lâmpada LED é energeticamente eficiente, pois trata-se de uma luz de qualidade superior com consumo de energia inferior.

Especificações técnicas da Flux

Peso: 165 g

Dimensões: 213 x 100 x 100 mm

Tensão de entrada: 5 V ⎓ 2 A

Material: ABS; PP; Borracha

Potência estimada do produto: 14 W

Potência estimada da lâmpada: 1 W

LED: 6 × 0,2 W / LED

Iluminação: ≥ 130Lux

Índice de reprodução cromática (CRI): Ra ≥ 90

Fluxo luminoso: > 40 lm

Temperatura da cor: 3000 K

Tempo de vida útil da lâmpada: Até 10 000 h

Potência do carregador wireless: 10 W (máx.)

Distância de carregamento sem fios: 3–5 mm

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Luz Noturna LED com carregador Sem Fios com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda)