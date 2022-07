Sendo atualmente uma das redes sociais e uma das apps mais usadas, o TikTok tem ainda algumas lacunas que tem procurado resolver. Esta proposta cativa milhões de utilizadores, que por muitas horas se divertem a ver os vídeos publicados por outros.

Algo que nem todos gostavam no TikTok é a forma como esta rede tratava os conteúdos em idiomas diferentes. Estes poderiam ter legendas, mas de forma muito difícil. Esse problema desaparece agora e o TikTok é finalmente universal para todos os utilizadores.

O eterno problema desta rede social de vídeos

Desde 2021 que o TikTok tem legendas para os vídeos, mas não de uma forma simples e direta. Tudo passava pelas mãos dos criadores de conteúdos, que tinham de ativar a geração destas traduções automáticas no momento de carregar os vídeos.

Visto que muitos não se preocupavam com este elemento, o TikTok resolveu agora generalizar o seu uso. Os novos vídeos carregados passam a ter as legendas presentes e assim qualquer utilizador pode facilmente entender o que está a ser dito e mostrado.

Legendas e traduções para todos em muitos idiomas

Com esta mudança, fica nas mãos dos utilizadores a decisão de usar estas legendas. Bastará ativar para os vídeos e assim ter acesso mais simples, saindo a responsabilidade das mãos dos criadores, visto que são geradas automaticamente.

Além desta novidade, o TikTok resolveu alargar esta funcionalidade a outras áreas. Assim, teremos também traduções automáticas para legendas e descrições de vídeo, e também para adesivos de texto, que muitas vezes são usados nos vídeos pelos criadores de conteúdos.

Um TikTok cada vez mais universal e acessível

Esta novidade não está ainda acessível a todos, mas existe uma informação muito interessante. O suporte será dado a um lote inicial de idiomas, onde o português está presente. Falamos de inglês, português, alemão, indonésio, italiano, coreano, mandarim, espanhol e turco.

Com esta mudança, aparentemente simples, o TikTok torna-se ainda mais universal e acessível a todos. Finalmente os utilizadores desta rede podem entender de forma perfeita o que os criadores apresentam, independentemente do idioma usado no vídeo.