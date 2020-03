Netflix suspende todos os filmes e séries gravados nos EUA e Canadá

Infelizmente o surto da doença COVID-19, está a afetar de alguma forma tudo o todos sem qualquer exceção. Também a Netflix teve a dura tarefa de tomar decisões, optando pela suspensão dos filmes e séries que se encontram em gravação nos EUA e Canadá.

É uma altura de prevenção máxima, definir prioridades e proteger-nos a nós e a todos.

Não estamos em tempo de facilitar o que quer que seja no nosso comportamento que possa desencadear situações de risco e contágio do Coronavírus, seja para nós e também para os outros.

Atualmente há 157.751 casos infetados pelo vírus SARS-CoV-2, que origina a doença do COVID-19, havendo a lamentar 5.962 mortes em todo o Mundo. No entanto, no meio deste flagelo as boas notícias dão conta de 75.959 recuperados. No nosso país, para já estão confirmados 245 casos infetados, nenhuma morte e 2 recuperados.

No mundo empresarial, as marcas têm uma desafiante tarefa pela frente que é a de tomar decisões em prol da saúde dos seus e dos outros.

Netflix suspende todas as gravações de filmes e séries feitas nos EUA e no Canadá

É altura de decidir o que é mais importante, devido ao surto do COVID-19 que se alastra por todo o Mundo.

Assim, a Netflix decidiu suspender todos os filmes e séries que se encontram a ser gravados nos EUA e no Canadá. Desta forma, todas as atividades físicas da plataforma serão para canceladas já a partir desta segunda-feira,dia 16 de março.

A notícia avançada pelo jornal online britânico Independent, e revela a longa lista de projetos que vão ficar então, para já, parados.

Stranger Things é uma das séries suspensa pela Netflix devido ao COVID-19

Da lista, a série Stranger Things como a a suspensão mais significativa, uma vez que a produção da 4ª temporada tinha iniciado recentemente. A Netflix até chegou mesmo a lançar um vídeo especial da reunião do elenco da série em que liam os novos episódios.

Para além desta, outras produções Netflix já haviam mesmo sido suspensas, como o filme The Prom (realizado por Ryan Murphy e com os atores Meryl Streep e Nicole Kidman); e as séries Lucifer (com o ator Tom Ellis), Boneca Russa (realizado por Natasha Lyonne) e Grace and Frankie (com a participação de Jane Fonda e Lily Tomlin).

Por outro lado, dos projetos em produção fora dos EUA, também será cancelada a série The Witcher.

Enquanto esta situação continuar, deixamos aqui algumas sugestões para ir vendo na plataforma: