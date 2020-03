Os recém lançados Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, já deram mais do que provas que são uns smartphones potentes e com umas características apetecíveis.

Recentemente a Xiaomi enviou o Mi Pro 10 para o espaço e hoje mostramos os belíssimos wallpapers captados pelo equipamento chinês.

Há um mês, a Xiaomi apresentou ao mundo os seus novos e fantásticos equipamentos: O Xiaomi Mi 10 e o Xiaomi Mi 10 Pro.

As características dos smartphones estão a ser muito bem recebidas pelos consumidores, o que, por conseguinte, levou a que o Xiaomi Mi 10 esgotasse em apenas 1 minuto, o que se traduziu em 26 milhões de euros de vendas.

Xiaomi Mi 10 Pro capta fabulosos wallpapers do espaço

No campo da fotografia, o Xiaomi Mi 10 Pro vem com uma câmara principal de 108 MP f/1.69, onde se soma uma câmara bokeh de 12 MP f/2.0, uma grande angular de 20 MP f/2.2 e uma câmara para telefoto com 10x de zoom f/2.4. Assim, e segundo os testes da DxoMark, esta é agora a melhor câmara do mercado.

Recentemente a marca enviou um dos seus Mi 10 Pro para o espaço, de forma a mostrar o potencial dos 108 megapíxeis.

Mas há mais, pois aproveitando a viagem, o Xiaomi Mi 10 Pro também captou fantásticas imagens do espaço, agora convertidas em wallpapers.

As imagens, que foram captadas a uma distância de 500 km da Terra, falam por si e podemos ver, realmente, a qualidade da câmara deste equipamento.

Resumidamente temos cores vivas, uma notável resolução, um bom equilíbrio de tons, ou seja, pontos muito a favor do Xiaomi Mi 10 Pro

Então, para fazer o download de todos estes wallpapers captados melo Mi 10 Pro deve clicar aqui.

Conheça um pouco melhor este equipamento

Como é habitual, é no modelo Pro que se centram as maiores inovações.

Em suma, o Xiaomi Mi 10 Pro vem com um armazenamento interno de 256 ou 512 GB. Por sua vez, a bateria de 4500 mAh tem o carregamento mais rápido do mercado com 50W por cabo, 30W sem fios e 10W em carregamento inverso.

Especificações do Xiaomi Mi 10 Pro

Ecrã: AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080x2340p e punch-hole, com uma taxa de atualização de 90Hz

AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080x2340p e punch-hole, com uma taxa de atualização de 90Hz Processador: Qualcomm Snapdragon 865, com modo 5G

Qualcomm Snapdragon 865, com modo 5G Memória: 8GB ou 12GB de RAM LPDDR5

8GB ou 12GB de RAM LPDDR5 Armazenamento: 256GB ou 512GB de armazenamento interno UFS 3.0

256GB ou 512GB de armazenamento interno UFS 3.0 Bateria: 4500mAh com carregamento rápido de 50W com fio, 30W sem fio e 10W de carregamento inverso

4500mAh com carregamento rápido de 50W com fio, 30W sem fio e 10W de carregamento inverso Câmaras: 4 câmaras: uma principal de 108MP, 1 Telefoto 12MP , 1 Telefoto de 8MP e 1 Grande angular de 20MP 1 câmara frontal de 20MP

Vídeo: capacidade de gravação vídeo até 8K

capacidade de gravação vídeo até 8K Segurança: Leitor de impressão digital no ecrã

Leitor de impressão digital no Conectividade: Wifi 6, Bluetooth 5.1, USB-C

Wifi 6, Bluetooth 5.1, USB-C Áudio: Hi-Res Audio

Hi-Res Audio Sistema operativo: MIUI 11 baseada no Android 10

Quanto aos preços deste Xiaomi, o alinhamento será o seguinte:

8GB de RAM com 256GB de armazenamento — 660 euros

12GB de RAM com 256GB de armazenamento — 725 euros

12GB de RAM com 512GB de armazenamento — 790 euros

