Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para março

Se tem conta na Netflix e gosta realmente dos conteúdos, então compreende que por vezes é difícil parar de continuar a ver ou mais um episódio ou um filme novo.

Assim, nada melhor que num sábado de inverno, conhecer as estreias deste mês de março.

A vantagem da Netflix é que tem sempre conteúdos novos e interessantes, e ainda notifica o utilizador das novidades.

Para este mês de março há muitas novidades, por isso deixamos aqui as estreias a não perder.

Dia 1 – História Interminável

Bastian, um rapaz atormentado por rufias, refugia-se no sótão da escola com um livro sobre Fantasia, uma terra de dragões, caracóis velozes e outras criaturas mágicas.

O filme História Interminável, também conhecido como “The NeverEnding Story” é de 1984, tendo estreado em Portugal em setembro de 1985.

Agora vai poder vê-lo na Netflix a partir do dia 1 de março.

Dia 1 – Vikings Temporada 1 a 3

Vikings é uma série de 2013 mas que tem estreia marcada para o início de março na Netflix.

Resumidamente, esta série inspirou-se nas várias histórias que se contam sobre as invasões, comércio e a exploração dos nórdicos da Escandinávia medieval.

O drama realista narra as proezas de Ragnar Lothbrok, o herói viking, na expansão do domínio nórdico ao desafiar um líder inapto e sem visão.

Dia 1 – O Padrinho: Trilogia

O Padrinho, ou The Godfather é, sem dúvida, o meu filme preferido e foi com alguma emoção que vi que iria estrear na Netflix no próximo mês. Certamente irei rever pela milésima vez, isto porque nunca me canso!

O filme retrata a máfia italiana na América, e envolve-nos na história da família de Don Corleone e nos estratagemas usados de modo a honrar a palavra e a justiça, em redor das 5 famílias.

Se nunca viu a trilogia, fica aqui a sugestão, pode ser que, como eu, se apaixone por esta obra.

Dia 1 – Diamante de Sangue

Numa Serra Leoa devastada pela guerra, um contrabandista de diamantes oferece-se para reunir um pescador local à família, em troca de uma pedra gigante que descobriu.

Diamante de Sangue é um filme de 2007 e tem estreia marcada para dia 1 de março.

Dia 6 – Spenser: Confidencial

Spenser: Confidencial é a história de um ex-polícia e ex-presidiário Spenser que se une ao aspirante a lutador Hawk no sentido de desvendarem uma conspiração sinistra ligada à morte de dois polícia de Boston.

A Netflix aponta o dia 6 de março como a data para a estreia do filme.

Dia 11 – On My Block Temporada 3

Num bairro problemático de Los Angeles, a amizade de quatro adolescentes espertos, divertidos e desempoeirados é posta à prova quando entram para a secundária.

Caso já siga a série então poderá ver a 3ª temporada de On My Block no dia 11 de março.

Dia 13 – Elite Temporada 3

Quando três adolescentes da classe operária são transferidos para uma escola privada, as desigualdades entre eles e os restantes alunos ricos resultam num homicídio.

Elite tem já duas temporárias e vai estrear a 3ª no dia 13 de março.

Dia 19 – Feel Good

Nesta irónica comédia dramática, a humorista de stand-up Mae Martin lida com a sobriedade, o vício e uma nova relação com a sua anterior namorada heterossexual.

A 1º temporada de Feel Good chega à Netflix a 19 de março.

Dia 20 – Carta ao Rei

Carta ao Rei é uma arrebatadora série de fantasia em que um jovem tem o destino do reino nas suas mãos ao embarcar numa aventura de para entregar uma mensagem secreta.

O filme vai estrear no dia 20 de março na Netflix.

Dia 23 – Freud

Esta é mais uma série que vai estrear na Netflix, mais concretamente a 23 de março.

Na Viena do final do séc. XIX, o jovem Sigmund Freud investiga desaparecimentos e homicídios com a ajuda de uma médium, e assim, ambos envolvem-se numa conspiração do oculto.

Dia 27 – Ozark Temporada 3

Um consultor financeiro arrasta a família de Chicago até aos ozarks, no Missouri, onde terá de lavar 500 milhões de dólares em cinco anos para aplacar um barão de droga.

A 3º temporada de Ozarks tem estreia marcada para dia 27 de março.

Dia 27 – Uncorked

Um jovem lida com a desaprovação do pai quando decide seguir o seu sonho de se tornar num mestre de escanção, em vez de se juntar ao negócio da família.

Uncorked parece ser um interessante filme, contudo terá que esperar até dia 27 de março para a sua estreia.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?