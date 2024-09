Xiaomi SU7 Ultra testado em Nürburgring: estética desportiva e 1548 cv de potência

Durante uma das apresentações anuais da Xiaomi, a empresa anunciou "one more thing". A surpresa era o Xiaomi SU7 Ultra, um protótipo de corrida baseado no seu automóvel elétrico de estrada - e uma das declarações deixou-nos a querer mais: "vamos tentar bater a volta mais rápida em Nürburgring". E parece já estar a tentar.

Durante o fim de semana passado, vários frequentadores do circuito mais famoso do planeta viram o Xiaomi SU7 Ultra pelo paddock e pela pista. De facto, pode dizer-se que esta é uma das primeiras unidades - ou a primeira - de um automóvel elétrico da empresa chinesa a pisar solo europeu.

O Xiaomi SU7 Ultra já está em pista em Nürburgring, a ser submetido a testes de configuração e a tentar bater o tempo recorde da pista. Não será fácil, embora os seus 1548 cv de potência, a sua carroçaria 100% concebida para o circuito e as melhorias específicas que a Xiaomi terá implementado neste protótipo possam ser fundamentais para chegar ao topo do ranking dos hipercarros da pista alemã.

De facto, este não foi o único hipercarro elétrico de marcas chinesas a ser conduzido por estes dias em Nürburgring. O YangWuan U9 da popular BYD também esteve em exposição.

Apesar de estarmos perante um protótipo muito exclusivo, a intenção da Xiaomi com este SU7 Ultra é colocá-lo à venda em meados de 2025. Claro que o mercado escolhido é a China e não se espera que ultrapasse fronteiras. A versão básica está entre os planos europeus da empresa, mas este hipercarro, dada a sua exclusividade, não faria muito sentido.

São más notícias para os amantes da velocidade, já que os três motores elétricos deste Xiaomi SU7 Ultra fazem uma folha de especificações espetacular. Não só dispõe de 1548 cv e tração integral, como também oferece um pacote aerodinâmico e velocidades surpreendentes:

0-100 km/h: 1,97 segundos;

0-200 km/h: 5,96 segundos;

0-300 km/h: 15,07 segundos;

Velocidade máxima: 350 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra não promete só potência!

O seu pacote aerodinâmico de fibra de carbono foi especialmente concebido para oferecer a melhor eficiência nas corridas, que é o próximo desafio deste Xiaomi SU7 Ultra. Nestas competições, não basta ser o mais rápido, também é preciso ter uma boa autonomia e uma performance que dure ao longo do tempo.

Por enquanto, terá de se contentar com as imagens do Xiaomi SU7 Ultra no circuito de Nürburgring, embora em breve devam surgir mais informações sobre o seu desenvolvimento. De acordo com fontes, a equipa deslocou-se à pista alemã para se preparar para uma competição em outubro deste ano.

Leia também: