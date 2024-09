Xiaomi inaugura nova fábrica de carros elétricos de última geração em Pequim

O sucesso da aposta da Xiaomi nos carros elétricos está mais do que provado. A marca, tradicionalmente associada a dispositivos móveis, resolveu criar e lançar o SU7 de raiz, para procurar novas áreas de negócio. Com o seu sucesso, a Xiaomi resolveu alargar as suas instalações e preparou uma nova fábrica de carros elétricos de última geração em Pequim.

A Xiaomi, deu um passo importante na sua estratégia de expansão no mercado de carros elétricos com a inauguração da sua nova fábrica em Pequim. Esta unidade, com capacidade para produzir até 40 veículos por hora, representa um investimento estratégico da empresa no setor automóvel. Destaca-se pela sua eficiência, capacidade produtiva e compromisso com a sustentabilidade.

Eficiência e capacidade de produção em destaque

A nova fábrica da Xiaomi em Pequim é um exemplo de vanguarda tecnológica e eficiência industrial. Com um elevado grau de automatização e a utilização de tecnologias inovadoras como o sistema Hyper Die-Casting, a fábrica consegue produzir um veículo a cada 76 segundos. O sistema de inspeção inteligente X-Eye garante a precisão e qualidade de cada carro elétrico produzido.

Investimento em infraestruturas avançadas

A fábrica integra produção, pesquisa e desenvolvimento (R&D), testes, vendas e experiência do consumidor num único espaço, impulsionando a inovação e reduzindo o tempo de desenvolvimento de novos carros elétricos. A pista de testes de 2,5 km permite rigorosos testes dinâmicos antes da entrega ao cliente.

Sustentabilidade como prioridade da Xiaomi

A fábrica da Xiaomi em Pequim reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade. Com painéis fotovoltaicos no telhado e a utilização de alumínio reciclado na produção, a fábrica reduz significativamente as emissões de CO2.

Compromisso com a inovação e a mobilidade sustentável

A inauguração desta nova fábrica consolida a posição da Xiaomi no crescente mercado de carros elétricos. A empresa demonstra o seu compromisso em oferecer veículos de alta qualidade, produzidos de forma eficiente, inovadora e sustentável. Este é mais um passo importante na jornada da Xiaomi rumo à liderança no setor de carros elétricos, impulsionando a mobilidade sustentável do futuro.

Com resultados impressionantes nesta nova área, com o SU7, a Xiaomi aposta agora na sua fábrica para agilizar ainda mais o processo de construção. Este poderá em breve ser o ponto de onde vão sair todos os carros que a marca quer colocar fora do mercado da China.