MB WAY vs Pix: sistemas de pagamento irmãos em mercados muito distintos

Há quem diga que o Pix brasileiro é, basicamente, uma cópia do MB WAY português. Pondo de lado essa polémica, vamos esmiuçar os dois sistemas de pagamento e a forma como têm vindo a revolucionar a economia digital de ambos os países.

MB WAY vs PIX

Nos últimos anos, os meios de pagamento digitais têm revolucionado a forma como os consumidores interagem com o mercado financeiro. Dois dos sistemas mais populares e amplamente utilizados em Portugal e no Brasil são o MB WAY e o Pix, respetivamente.

Cada um destes métodos de pagamento oferece características distintas, adaptadas às necessidades dos seus mercados, proporcionando uma alternativa segura e rápida aos pagamentos tradicionais.

Se há quem diga que o Pix foi “demasiado” inspirado no MB WAY, também há quem defenda que a criação deste sistema de pagamento era inevitável num mercado gigantesco como o brasileiro. Só para se ter uma ideia, os números mais recentes apontam para mais de 115 milhões de utilizadores do Pix no Brasil. O MB WAY em Portugal conta com... cinco milhões de utilizadores. Mesmo assim, é metade da população.

Vamos então perceber as diferenças e parecenças destas duas plataformas, que levaram o mundo das operações bancárias e financeiras para um outro nível.

MB WAY: estranhou-se, mas entranhou-se

O MB WAY é um indiscutível sucesso. Trata-se de uma plataforma de pagamentos móveis lançada em 2015 pela SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços), que também gere a rede Multibanco em Portugal.

Esta aplicação permite aos utilizadores efetuarem pagamentos, transferências e levantamentos através do telemóvel de forma fácil e conveniente, sem necessidade de cartões físicos. E conta com várias funcionalidades.

Ligação ao número de telemóvel: O MBWay funciona através da associação do número de telemóvel à conta bancária do utilizador. Este vínculo torna o sistema extremamente simples e intuitivo para os utilizadores. Transferências imediatas: Uma das funcionalidades mais utilizadas é a possibilidade de fazer transferências em tempo real entre utilizadores, sem qualquer custo adicional entre contas ligadas ao MBWay. Pagamentos online e em lojas físicas: Com o MBWay, os utilizadores podem realizar pagamentos online de forma rápida, sem a necessidade de introduzir os detalhes do cartão bancário. Para pagamentos em lojas físicas, os utilizadores podem gerar um código QR e pagar diretamente através da app, evitando o uso de numerário ou cartões. Levantamentos sem cartão: Outra funcionalidade é a capacidade de fazer levantamentos em caixas Multibanco sem necessitar de um cartão físico, bastando introduzir o código gerado pela app. Divisão de contas: O MBWay facilita ainda a divisão de despesas, como jantares em grupo, dividindo automaticamente o valor por todos os participantes de uma conta.

A adoção do MBWay acabou por mudar de forma profunda o mercado, trazendo evidentes benefícios para os utilizadores. A associação ao número de telemóvel e a interface intuitiva tornam o MBWay fácil de usar para todos os utilizadores, mesmo para aqueles menos familiarizados com a tecnologia.

Por outro lado, a plataforma utiliza tecnologia de encriptação para garantir a segurança das transações. Além disso, a autenticação é feita através de PIN ou reconhecimento biométrico, estando ainda completamente integrada com a rede Multibanco nacional, o que facilita a sua utilização em praticamente qualquer parte do país.

Pix: sistema revolucionário do Brasil

Já o Pix, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, foi lançado em novembro de 2020 e rapidamente se tornou o principal meio de pagamento digital no país. O sistema permite a realização de pagamentos e transferências instantâneas através da app do banco ou das fintechs. E com o que podem contar os utilizadores do Pix?

Pagamentos instantâneos: O grande atrativo do Pix é a capacidade de realizar transferências e pagamentos em tempo real. Qualquer transação feita através do Pix é processada em segundos, independentemente do horário ou do banco do utilizador. No Brasil isto foi uma revolução. Custo zero: Ao contrário de outras transferências tradicionais, o Pix é gratuito para pessoas físicas em praticamente todas as operações, tornando-o extremamente acessível à população. Chaves Pix: Para facilitar as transações, o Pix utiliza chaves que podem ser associadas à conta bancária do utilizador. Estas chaves podem ser um número de telefone, e-mail, CPF (número de contribuinte) ou uma chave aleatória gerada pelo sistema, tornando as transferências mais rápidas e seguras. Pagamentos a empresas e faturas: Além das transferências entre pessoas físicas, o Pix permite que empresas aceitem pagamentos através do sistema. Também é possível pagar contas, como água, luz ou internet, o que simplifica o dia a dia dos brasileiros. Segurança e inclusão financeira: O Banco Central garante que o Pix é extremamente seguro, utilizando protocolos avançados de proteção de dados e autenticação. Além disso, tem desempenhado um papel importante na inclusão financeira, facilitando o acesso a serviços bancários para milhões de brasileiros que anteriormente não tinham contas bancárias.

Sendo considerado um dos sistemas de pagamento mais rápidos e acessíveis do mundo, permitindo transações em qualquer dia e horário, o Pix tornou-se numa solução eficaz em situações de emergência ou quando se pretende evitar filas em bancos. A sua ampla aceitação em estabelecimentos comerciais, em pagamentos de contas e até mesmo entre pessoas físicas transformou-o no método de pagamento preferido por muitos brasileiros.

É por isso que se considera ter o Pix promovido uma verdadeira revolução digital no Brasil, permitindo que pessoas que antes não tinham acesso a serviços bancários possam agora realizar transações financeiras de forma prática e segura.

Adaptação aos mercados

Como se pode ver, tanto o MBWay em Portugal quanto o Pix no Brasil oferecem soluções inovadoras para pagamentos digitais, adaptando-se às necessidades dos seus respetivos mercados.

O MBWay destaca-se pela sua integração com a rede Multibanco e pela variedade de funcionalidades que oferece aos utilizadores portugueses. Já o Pix, com o seu foco em rapidez e inclusão financeira, está a transformar a forma como os brasileiros interagem com o sistema financeiro.

No fundo, ambos os sistemas têm como principal objetivo simplificar a vida dos seus utilizadores, proporcionando segurança e conveniência, seja na realização de transferências, pagamentos ou levantamentos. Embora cada plataforma tenha as suas especificidades, é inegável o impacto positivo que ambos estão a ter no quotidiano das pessoas e no crescimento da economia digital.