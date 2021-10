Volvo revela o primeiro veículo de aço sem combustíveis fósseis

A Volvo revelou o que diz ser o primeiro veículo do mundo produzido de aço sem combustíveis fósseis. O transportador de carga, desenvolvido para ser utilizado em minas e pedreiras, foi apresentado num evento, em Gotemburgo.

A máquina da Volvo foi produzida na Suécia, terra natal da fabricante.

Em 2026, a SSAB – uma empresa sueca de fabrico de produtos de aço – planeia fornecer ao mercado aço sem combustíveis fósseis à escala comercial. Para isto, converterá os seus fornos de Oxelösund num forno de arco elétrico e utilizará tecnologia HYBRIT. Esta substitui o carvão tradicionalmente necessário para a produção de aço à base de minério de ferro por eletricidade sem combustíveis fósseis e hidrogénio.

Esta atualização do processo é um passo decisivo no sentido de diminuir drasticamente as emissões de dióxido de carbono na produção de aço. Aliás, a HYBRIT é uma colaboração entre a SSAB, LKAB e Vattenfall que tem como objetivo a mitigação das emissões associadas à produção do aço.

Em agosto deste ano, a SSBA conseguiu mostrar a primeira chapa de aço do mundo produzida sem quaisquer combustíveis fósseis, utilizando a tecnologia descrita, em Luleå, na Suécia.

Um grande passo para a Volvo... e para o mundo

Num evento em Gotemburgo, a Volvo revelou o que diz ser o primeiro veículo do mundo feito de aço sem combustíveis fósseis. Produzido na Suécia, o transportador de carga destina-se a ser utilizado em minas e pedreiras. Segundo a fabricante, 2022 receberá mais veículos e componentes que utilizam aço sem combustíveis fósseis.

Ter o primeiro veículo do mundo a ser fabricado utilizando o aço sem fósseis da SSAB é um verdadeiro marco […] Estamos ansiosos por continuar a trabalhar com o Grupo Volvo na investigação e desenvolvimento para produzir mais produtos de aço sem fósseis.

Disse Martin Lindqvist, CEO da SSAB.

Recorde-se que a Volvo se comprometeu a ser neutra para o clima até 2040. Então, porque toda a cadeia de produção tem impacto, juntamente com a eletrificação dos seus veículos, a fabricante está, efetivamente, a caminhar na direção prometida.

Esta iniciativa com a SSAB estabelece a referência para um futuro sem fósseis.

Disse Martin Lundstedt, CEO do Grupo Volvo.

Mais do que isso, revelou que a Volvo está empenhada em “parcerias pioneiras como esta com a SSAB para desenvolver novos veículos e máquinas atraentes, seguros e eficientes que preparem o caminho para um sistema de transporte e infraestrutura mais sustentável”.