Volvo eliminará estofos em pele dos seus carros elétricos

O desenvolvimento de carros mais sustentáveis, principalmente em termos ambientais, é cada vez mais um objetivo estabelecido pelas fabricantes de automóveis. Além da transição para modelos de carros elétricos, existem outros parâmetros que podem ser alterados, por forma a ir ao encontro dessa meta.

A Volvo, por exemplo, vai eliminar os estofos de pele dos seus carros elétricos.

Embora a mudança mais mencionada seja a transição para carros elétricos levada a cabo pelas fabricantes de automóveis, existem outros aspetos que começam, cada vez mais, a ser reconsiderados. Todo o ciclo de vida do carro - desde a própria extração das matérias que o constituem, até à sua reciclagem - está tendencialmente a ganhar relevo.

Portanto, há, por um lado, fabricantes que já desenvolvem veículos neutros em carbono durante todo o processo de produção, e, por outro, outras que estão a criar os ambientes necessários para garantir que as baterias dos seus carros elétricos terão, pelo menos, uma segunda vida.

O caminho da Volvo rumo à mobilidade sustentável

A Volvo foi uma das primeiras fabricantes de referência a traçar o objetivo de afastar os seus carros dos motores de combustão interna. Aliás, de acordo com a fabricante, toda a sua oferta será 100% elétrica até 2030.

Agora, a Volvo decidiu que todos os carros elétricos que forem lançados não serão produzidos com estofos em pele. Então, este é mais um passo no caminho que a fabricante tem vindo a traçar, garantindo e promovendo, neste caso, o bem estar animal. Colocando de parte os estofos em pele, a Volvo começará a equipar os seus carros com materiais reciclados de alta qualidade.

A fabricante sueca baseia a sua decisão e consequente caminho no impacto negativo da criação de gado, ressalvando a desflorestação.

Para alcançar o objetivo, pretende tornar-se completamente circular até 2040, e uma empresa neutra para o clima. Uma das medidas para essa concretização implicará que, futuramente, os seus fornecedores diretos utilizem energia 100% renovável.