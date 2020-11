Volkswagen anuncia que correrá contra a Tesla nos próximos anos

A Tesla ocupa uma posição cimeira no que concerne aos elétricos. Arrojados e irreverentes, os veículos que a empresa produz para o mercado são de topo e não poupam na qualidade do software. Por isso, é de esperar que os seus concorrentes, como a Volkswagen, se apressem, para não ficarem para trás.

Assim sendo, a empresa alemã anunciou que vai acelerar os seus investimentos na mobilidade elétrica, software e condução autónoma, a fim de se aproximar da empresa liderada por Elon Musk.

Volkswagen anunciou que vai investir em desenvolvimento e investigação

Sendo a Tesla a empresa líder no campo dos veículos elétricos, torna-se claro, para os seus concorrentes, que é necessário investir em desenvolvimento e investigação. Isto, porque, para concorrer, é preciso estar à altura.

Assim sendo, a Volkswagen, que já várias elogiou a liderança da Tesla, pela boca do CEO Herbert Diess, anunciou que vai acelerar os seus investimentos em mobilidade elétrica, software e condução autónoma. Pese o facto de, neste momento, a Tesla estar indiscutivelmente à frente nas três características.

O Grupo Volkswagen […] irá gastar cerca de 73 mil milhões de euros em eletrificação, sistema híbridos e tecnologia digital, ao longo dos próximos cinco anos.

Anunciou a Volkswagen.

Corrida contra a Tesla anunciada

Os investimentos da Volkswagen em investigação e desenvolvimento para tecnologias futuras aumentarão 10% do total dos investimentos do grupo. Para a digitalização serão despendidos 27 mil milhões de euros, refletindo o interesse da Volkswagen em apostar em software. Depois, cerca de 35 mil milhões de euros serão gastos em veículos elétricos a bateria. Por fim, cerca de 11 mil milhões de euros serão utilizados no desenvolvimento de veículos híbridos.

Perante este investimento gigante em características modernas, Herbert Diess confirmou que este plano pretende fazer frente à empresa de Elon Musk.

Sim, vai ser uma corrida contra a Tesla. Estão também a aumentar [a sua capacidade de produção] rapidamente. Temos mais estilos de carroçaria e, quando se trata de uma rede de concessionários estabelecida, devemos estar em vantagem.

Isto, porque, apesar de a Tesla estar a investir fortemente em novas fábricas e ter já quatro em funcionamento, a Volkswagen tem dezenas de fábricas em todo o mundo. Por isso, a vantagem da empresa americana poderá não ser duradoura.

Por outro lado, a Tesla segue em vantagem no que ao software, condução autónoma e tecnologia elétrica diz respeito. Apesar do investimento da Volkswagen, a empresa americana continua a estar na vanguarda do conhecimento e, por isso, consegue manter os concorrentes à margem.

