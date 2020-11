A Tesla tem um dos mais seguros, mas controversos sistemas de condução semi-autónoma. No fundo, o que a empresa pretende é que os seus carros sejam capazes de se conduzir sem qualquer intervenção do condutor e já tem em desenvolvimento o seu “Full Self-Driving”. Mas de Full ainda não tem nada já que não funciona sem a supervisão do condutor.

No entanto, a nova versão beta do Full Self-Driving parece estar mais autónoma.

A Tesla e novo Full Self-Driving

O sistema de condução semi-autónomo da Tesla foi já considerando um dos mais seguros do mercado. Contudo, a empresa há muito que é acusada de publicidade enganosa, já que as “letras grandes” parecem levar o condutor a pensar que o carro pode fazer as viagens sozinho.

Com a chegada do sistema Full Self-Driving a alguns condutores, esta foi uma questão que se voltou a colocar. Muitas críticas surgiram face à proposta “full” da Tesla que, na verdade, necessita da intervenção do condutor para supervisionar o comportamento do carro durante a viagem.

Este detalhe deu voz a alguns especialistas que acusam a empresa de Elon Musk de marketing enganoso e irresponsável. Até ao fim do ano, prevê-se que 1 milhão de condutores tenham acesso ao software, sem saber que o sistema Full Self-Driving não dá ao Tesla total autonomia.

Tal como já foi alertado no passado, além da falsa sensação de segurança, este pode ser um ponto crucial para as seguradoras.

No entanto, Elon Musk sublinha que a empresa está a começar a distribuir o software de forma lenta e cautelosa. Para já, possui veículos na via pública a fazer o teste da eficácia do sistema. Além disso, desconhecem-se os condutores que estão a fazer os testes e os locais.

Leia mais sobre o assunto

Um sistema Full Self-Driving ainda mais autónomo

Agora, segundo palavras do próprio Musk, a versão beta deste sistema recebeu uma nova atualização que reduz ainda mais a intervenção humana, em cerca de um terço.

Muitas das melhorias consistem assim em corrigir bugs “estúpidos”, mas não se sabe em concreto quais as alterações ao sistema trazidas por este update. Contudo, revela bem o esforço da empresa em tornar o sistema de condução autónoma realmente completo.

Considerando a meta de ter o sistema acessível até ao final do ano, estas evoluções são de extrema relevância, principalmente para dar a segurança necessária aos condutores.