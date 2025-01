Tesla bateu mais um gigante! Vendeu mais carros que a Audi pela primeira vez

Com um domínio grande no mercado dos carros elétricos, a Tesla tem conseguido bater a concorrência neste campo. As grandes marcas têm caído e agora foi mais um gigante. Do que foi revelado, a Tesla vendeu mais carros que a Audi pela primeira vez e não apenas nos elétricos.

A Tesla ultrapassou a Audi no ano passado, apesar de ter vendido menos veículos do que o esperado. Esta marca alemã vendeu 1,67 milhões de veículos em 2024, uma queda de 12% face ao ano anterior. A luta da Audi com a intensificação da concorrência na Europa e na China e a fraca procura pelos seus modelos elétricos fizeram cair a marca atrás da Tesla de Elon Musk, que entregou 1,79 milhões de veículos no ano passado.

O ano da Tesla não foi isento de problemas. A empresa norte-americana registou o seu primeiro declínio anual de entregas em mais de uma década e manteve por pouco a sua liderança sobre a BYD Co. da China como o maior vendedor de veículos totalmente elétricos. Mas a rápida expansão da Tesla nos últimos anos posicionou a empresa para tirar partido de qualquer deslize dos titulares. O seu SUV Model Y está entre os carros mais vendidos do mundo e está a receber uma remodelação este ano.

Entretanto, os fabricantes de automóveis alemães estão a lidar com uma procura morna por carros de luxo na China, onde a recuperação ainda é incerta e os fabricantes de automóveis locais estão a procurar modelos ainda mais sofisticados. Na Europa, as vendas de VE estão abaixo das expectativas depois de vários países terem cortado os subsídios. Os problemas levaram a uma onda de alertas de lucros no ano passado, incluindo da Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW.

As vendas da Audi caíram em mercados como a Alemanha, China e América do Norte. As entregas de modelos totalmente elétricos caíram 8% para cerca de 164.000, disse a marca. Os fabricantes de automóveis começaram a reduzir a produção em resposta à desaceleração das vendas, com a VW a reduzir a capacidade da sua marca homónima.

A Audi planeia fechar uma fábrica em Bruxelas devido à fraca procura pelo SUV elétrico Q8 E-tron ali produzido. Esta marca prevê atualizar vários modelos, incluindo o A7 e o SUV Q3 este ano para impulsionar as vendas. O seu CEO, Gernot Döllner, revelou numa declaração que "os clientes podem esperar por vários novos híbridos plug-in também".

Este é um cenário que muitos não esperavam, ainda mais porque falamos de mercados diferentes e com motorizações de tipos diferentes. Ainda assim, e com a indústria automóvel em queda na Europa, acaba por ser algo que acabaria por acontecer.