Toda a tecnologia que os carros da Tesla têm melhora de forma muito grande toda a experiência de condução. Não garante apenas uma melhor interatividade, mas traz mais segurança aos condutores e aos seus acompanhantes.

Um novo estudo realizado veio agora mostrar uma realidade que poucos tinham noção. Avaliou os condutores de carros elétricos que também usam veículos com motores de combustão. A diferença no caso dos acidentes é enorme para os Tesla, mas não se aplica a outras marcas de carros elétricos.

Tesla têm um cuidado maior nos condutores

A chegada dos carros elétricos ao mercado veio mudar a forma como os condutores se colocam na estrada e até como conduzem. Com muito mais tecnologia, conseguem ter um suporte maior e ajudar mais nos momentos em que o apoio é necessário.

Um estudo recente, realizado pela Cambridge Mobile Telematics, avaliou o comportamento dos condutores de carros elétricos e que usam também outros veículos. Uma das maiores conclusões veio dos que usam carros da Tesla, que têm 50% menos probabilidade de ter um acidente.

Essas descobertas incluem uma análise de motoristas da Tesla que também conduzem outro veículo. Esses motoristas são quase 50% menos propensos a colidir enquanto dirigem o seu Tesla do que qualquer outro veículo que guiam. Realizamos a mesma análise em indivíduos que conduzem um Porsche e outro veículo. Neste caso, observamos o efeito contrário. Os motoristas da Porsche são 55% mais propensos a colidir enquanto dirigem o seu Porsche em comparação com o outro veículo

Níveis de acidente é diferente noutras marcas

As conclusões não se focam apenas na Tesla e olham a outras marcas. No caso da Porsche este valor é invertido e estes condutores são 55% mais propensos a terem um acidente ao conduzir um carro elétrico desta marca alemã.

A Cambridge Mobile Telematics também descobriu que as pessoas que conduzem os Teslas eram 21% menos propensas a conduzir distraídos com o smartphone no seu Tesla em comparação com quando dirigiam o outro carro. Eles eram também 9% menos propensos a dirigir acima do limite de velocidade.

Comparar com os resultados de um carro elétrico

Na verdade, existe uma teoria para justificar este comportamento mais defensivo dos condutores dos carros da Tesla. Os acidentes são mais prováveis ​​em viagens mais longas, mas os condutores dos Tesla precisam parar e recarregar com mais frequência e por mais tempo do que os motoristas de carros a gasolina param para reabastecer.

A Cambridge Mobile Telematics também não tentou explicar o impacto do piloto automático da Tesla nestes resultados que obteve. Esta funcionalidade única destes carros incluem um conjunto de recursos para evitar acidentes e assim conseguem ser uma proteção adicional para condutores.