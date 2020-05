Por várias vezes dissemos que num futuro próximo, a experiência de comprar um carro elétrico será muito parecida ao que temos hoje quando compramos um smartphone. Os preços e as mecânicas deste segmento não são complexas e a grande oferta obrigará o mercado a adaptar-se. Assim, poderá já não surpreender que um automóvel elétrico de 4 lugares possa estar à venda por cerca de 3750 euros.

O Wuling Hongguang MINI está à venda na China e poderá ser um rastilho para mudar certos conceitos ainda enraizados noutros continentes.

Mercado automóvel chinês já imita o mercado dos smartphones

Claro que as regras na Europa e noutros continentes são diferentes das regras que a China impõe. Contudo, tal como temos visto, o facto de marcas europeias e americanas estarem a invadir o mercado automóvel chinês poderá ter um preço.

O mercado chinês continua a expandir a sua oferta de carros elétricos. Temos visto grandes marcas, concorrentes das melhores ocidentais, mas também estão a aparecer os compactos e pequenos utilitários. Assim, dentro de uma oferta diversificada, os preços começam a baixar e são cada vez mais competitivos.

Um caso que espelha esta dinâmica automóvel é o recente lançamento da marca de propriedade da gigante chinesa SAIC e da norte-americana General Motors, que lançaram um pequeno carro elétrico económico. O Wuling Hongguang MINI.

Para podermos enquadrar este veículo num futuro mercado mais amplo, convém referir que a SAIC-GM-Wuling Automobile é uma joint-venture entre a General Motors e a Shanghai Automotive Industry Corporation. Esta nova empresa comercializa veículos sob a marca Wuling especialmente no interior da China.

Carro elétrico Wuling Hongguang MINI tem um design cuidado

Provavelmente, saltou-lhe à ideia que estaríamos perante um carro baralho, porque tem materiais fracos e um descuido na forma de o fabricar. Então deixe dizer-lhe que está enganado. Aliás, a primeira coisa que chama a atenção de Wuling é seu design cuidadoso.

Na verdade, este elétrico não parece o modelo clássico de baixo custo com muitos elementos para melhorar do lado de fora. Uma abordagem que toma como referência a ideia dos carros Kei japoneses, onde o espaço interior é maximizado, num modelo com três portas, quatro assentos, mas apenas 2,9 metros de comprimento. Este é um carro ideal para as ruas das cidades.

Tal como um qualquer utilitário, se o condutor rebater os bancos traseiros, então o modelo passa a dois lugares, mas ganha uma capacidade de carga que chega aos 740 litros. Portanto, se a ideia for ter um carro de trabalho urbano de transporte de mercadorias, até este pode ser uma opção.

Os acabamentos, segundo é referido, são de qualidade razoável. Ombreiam até com carros que têm preços 5 ou 6 vezes mais elevados. O interior é simples, elegante e com toques modernos na conceção do espaço do habitáculo. Luzes LED marcam o visual exterior e o mostrador digital dá o toque de modernidade ao interior.

Características, preço e disponibilidade

Passando para a parte mecânica, o Wuling Hongguang tem um motor simples de 20 kW (27 cv) que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 100 km/h. A bateria é um pack de 13,8 kWh que, segundo o fabricante, lhe permite atingir um alcance de 170 km no ciclo NEDC. Algo que significará cerca de 130 km sob o ciclo WLTP.

Claro que não estamos a falar num carro para grandes aventuras. Mas quantas pessoas dentro das cidades, por dia, fazem mais de 100 km?

Se lhe despertou o interesse, saiba que não estamos a falar de um veículo protótipo. Segundo a marca, o Wuling Hongguang MINI já está à venda na China. Os interessados podem comprar uma unidade por apenas 29 800 yuan, que numa conversão livre deverá rondar os 3 752 euros.

A empresa refere que este carro elétrico estará disponível para entrega já a partir deste mês de junho. Portanto, com o conforto que a marca diz ter, o desempenho assinalado e o preço a pagar por ele, sem dúvida que é uma pechincha, o chamado negócio da China.