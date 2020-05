À medida que o verão se aproxima, as temperaturas aumentam, mas neste mês de junho não será apenas no termómetro! Também as Playstation vão sofrer de sobre-aquecimento certamente.

Isto, se tivermos em atenção às novas aquisições do Serviço Playstation Plus. Venham saber quais são os novos jogos PS Plus.

Eis o momento esperado por todos os possuidores de Playstation 4 e que tenham uma subscrição válida do serviço Playstation Plus.

Já são conhecidos os jogos de junho e, preparem-se, que este mês não é para brincadeiras. Os jogos agora apresentados são duas pérolas recentes de dois franchises de sucesso. Venham conhecer os jogos PS Plus de junho:

Call of Duty: WWII

Palavras para quê? Quem não conhece Call of Duty?

Call of Duty: WWII, que tivemos o prazer de experimentar aqui, trouxe de regresso toda a brutalidade e sangue da 2ª Grande Guerra Mundial. No entanto, trouxe também feitos heroicos e sentido de camaradagem como poucos jogos o fazem.

Call of Duty: WWII cria a experiência definitiva da Segunda Guerra Mundial através de três modos de jogo diferentes: campanha, multi jogador e zombies (muitos zombies para despedaçar), portanto, é ação e emoção para todos os gostos.

Call of Duty: WWII já está disponível para download.

Star Wars Battlefront II

Outro jogo que dispensa qualquer tipo de apresentações e que também tivemos o grande prazer de jogar (ver aqui).

Em Battlefront II, os jogadores não terão mãos a medir. Seja no online, sejam offline, existe muito por fazer e os fãs de Guerra das Estrelas vão-se deliciar com esta oferta da PS Plus. Commo referimos na nossa análise, trata-se de “um jogo Obrigatório para todos os fãs de Star Wars.”

O Modo Campanha encontra-se interessante, no entanto o grande ponto forte é o multiplayer. Vestir a pele de um clone nos pântanos de Kashyyyk, lutar contra os gigantes AT-ST nos campos gelados de Hoth, pilotar um X-Wing no meio dos destroços da Estrela da Morte, … decidam. Podem fazer isto tudo e muito mais em Star Wars: Battlefront II.

Star Wars Battlefront II chega na próxima terça-feira, dia 2 de junho.

E ainda…

A partir do próximo dia 1 de junho, todos os subscritores do PlayStation Plus poderão ainda inscrever-se nos Torneios PS4: Open Series, que incluem competições em 7 títulos: Call of Duty: Modern Warfare, EA Sports FIFA 20, Mortal Kombat 11, Warface, NBA 2K20, Soulcalibur VI e BlazBlue Cross Tag Battle.

E que os Torneios PS4: Open Series terão lugar todas as semanas e culminarão em finais mensais todos os meses. Existem prémios para todos os participantes, sendo que o seu valor aumenta conforme o progresso dos jogadores.

E por fim…

A Sony anunciou também que os Descontos Duplos do PlayStation Plus estão de regresso à PlayStation Store, com uma vasta oferta em jogos para todo o tipo de jogadores, por um período limitado. Isto significa que os membros do PlayStation Plus poderão agora adquirir títulos como The Crew 2 (Edição Deluxe ou Edição Gold), eFootball PES 2020 (Edição Standard), ou MotoGP 19 entre muitos outros, com um desconto de até 70%, até às 23h59 do próximo dia 10 de junho.

Convém não esquecer também que recentemente arrancou a campanha Days of Play com ofertas para todos os jogadores, incluindo um desconto de 30% na subscrição de 12 meses do PlayStation Plus, que passa a estar disponível por 41,99€ (em vez de 59,99€), até ao próximo dia 8 de junho.

Títulos PlayStation 4 (Days of Play)

Marvel’s Spider – Man – Antes por 39,99 € – agora por 19,99 €

MediEvil – Antes por 29,99 € – agora por 19,99 €

Days Gone – Antes 69,99 € – agora por 19,99 €

Death Stranding – Antes 69,99 € – agora por 29,99 €

Predator: Hunting Grounds – Antes por 39,99 € – agora por 29,99 €

Nioh 2 – Antes por 69,99 € – agora por 49,99 €

Concrete Genie – Antes por 29,99 € – agora por 19,99 €