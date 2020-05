Não se esqueça de pagar o IMI! Pague por MB WAY

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações.

O pagamento único ou 1ª prestação do IMI é até 31 de maio. Saiba o que tem de fazer e como pagar via MB WAY.

É verdade que está tudo dentro do portal das finanças, mas nem sempre é fácil descobrir o que precisamos. Relativamente ao IMI, como referido, o contribuinte pode fazer o pagamento na totalidade ou em prestações (até 3). Para simplificar, até porque é um dos métodos de pagamentos mais fantásticos da atualidade, o contribuindo pode fazê-lo via MB WAY.

O meio de pagamento MB WAY, garante que os dados de identificação dos Utilizadores MB WAY, número de telemóvel, utilizado com a finalidade de concretizar um pagamento, não é utilizado com fins de distribuição comercial, nem para marketing ou qualquer outro intuito que utilize informação pessoal dos utilizadores sem o consentimento dos mesmos.

Como fazer o pagamento do IMI (via MB WAY)

Para realizar o pagamento do IMI, os contribuintes devem ir até à sua área pessoal e depois ir a Pagamentos.

Em seguida basta que carreguem na opção Pagamentos da Decorrer

O próximo passo é carregar em Pagar.

Para finalizar, devem inserir o número de telefone associado ao MB WAY e depois proceder ao pagamento. Simples, rápido e sem as complicações de fazer um pagamento de serviços.