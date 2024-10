Produtores de “Blade Runner 2049” processam a Tesla e Musk por violação de direitos de autor

Depois de uma acusação de plágio, o evento de apresentação dos novos carros futuristas da Tesla volta a ser fonte de problemas. Desta vez, a fabricante está a ser processada pelos produtores de "Blade Runner 2049", por alegada violação de direitos de autor.

Há uns dias, Alex Proyas, diretor do filme "I, Robot", pediu que Elon Musk lhe devolvesse os seus desenhos, numa publicação com algumas imagens que comparavam os veículos do filme de 2004 e os modelos apresentados pela Tesla mais recentemente.

Agora, a Alcon Entertainment, uma empresa de produção cinematográfica que ajudou a realizar o filme "Blade Runner 2049", está a processar a Tesla e o seu diretor-executivo, Elon Musk, por terem utilizado uma imagem gerada por Inteligência Artificial (IA) semelhante a uma cena do filme de ficção científica para comercializar os novos robotáxis da fabricante.

Elon Musk fez referência ao filme no evento da Tesla

Depois de subir ao palco num dos Cybercab da Tesla, Elon Musk fez um discurso que incluiu uma breve referência a "Blade Runner 2049". Conforme descrito pela imprensa, enquanto falava, um ecrã mostrou a imagem de um homem de casaco comprido a olhar para uma cidade de tom alaranjado em ruínas.

De acordo com a Alcon, a imagem assemelha-se a uma cena-chave do filme, na qual o personagem de Ryan Gosling chega num "carro voador quase-senciente" a uma Las Vegas abandonada.

A ação judicial por violação de direitos de autor intentada, esta semana, num tribunal federal do sul da Califórnia, alega que a Tesla pediu autorização para utilizar as imagens do filme "poucas horas" antes do evento, mas a Alcon "recusou todas as autorizações e opôs-se firmemente".

Perante a recusa da utilização das imagens, a Alcon alega que a Tesla recorreu à IA para "fazer tudo na mesma".

Além da Tesla e Elon Musk, a Alcon está, também, a processar a Warner Bros, o estúdio que acolheu o evento "We, Robot", no dia 10 de outubro, em Burbank, na Califórnia.

