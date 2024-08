6 razões pelas quais o Spotify é a melhor aplicação para podcasts

Existem inúmeras formas de ouvir podcasts, incluindo muitas aplicações dedicadas exclusivamente a este fim, que proporcionam uma experiência decente. No entanto, o Spotify é das melhores para ouvir podcasts. Porquê? Deixamos 6 razões.

1. O Spotify guarda o seu progresso de audição

Já experimentou outras plataformas? O Podbean, por exemplo, embora seja decente, não é tão bom como o Spotify em várias coisas. Uma delas é a capacidade de acompanhar o seu progresso através da lista de podcasts e de episódios específicos.

No Spotify, os episódios dos podcasts que está a ouvir são apresentados por ordem e pode ordená-los do mais recente para o mais antigo ou vice-versa. Também pode adicionar um filtro para apresentar apenas episódios descarregados ou não reproduzidos. Além disso, pode ver até que ponto está a ouvir cada podcast, com o Spotify a informá-lo se já terminou um episódio ou, se não, quanto tempo ainda tem para ouvir.

2. O Spotify ajuda-o a descobrir novos podcasts

Embora não seja uma aplicação de podcasts dedicada, o Spotify procurou tornar-se numa opção robusta para ouvir o formato. A sua biblioteca de conteúdos tem uma opção para a "Adicionar podcasts e programas", que lhe permite encontrar vários novos. Quando clica na opção, encontra centenas de podcasts para ouvir.

Os podcasts estão organizados por categorias, incluindo Comédia, Desporto, Negócios, e Entretenimento. Ao clicar numa destas categorias, estas são ainda mais divididas, o que significa que tem formas fáceis de filtrar os podcasts até descobrir exatamente o que procura.

3. Pode descarregar episódios para ouvir offline

Se for assinante do Spotify Premium, pode descarregar episódios de podcasts para ouvir offline da mesma forma que pode descarregar música para ouvir offline. Uma vez descarregados, é fácil encontrá-los e ouvi-los: basta clicar na aba "A tua biblioteca" > "Os teus episódios" > "Transferido". Todos os episódios de podcasts que fez download estarão facilmente acessíveis sem uma ligação à Internet.

4. Pode partilhar episódios de podcasts com outras pessoas

O Spotify torna muito fácil a partilha de episódios. Tudo o que precisa de fazer é clicar no podcast que pretende partilhar (quer já esteja a ouvir ou não), clicar nos 3 pontos e selecionar "Partilhar". Para além da opção de partilhar um episódio completo, também é possível partilhar uma determinada parte.

5. O Sleep Timer é incrível

A funcionalidade Sleep Timer (Temporizador de sono) do Spotify, que pode ser ativada tocando no ícone do cronómetro enquanto se ouve um episódio, é uma verdadeira dádiva de Deus.

O Sleep Timer do Spotify permite-lhe definir um episódio para parar automaticamente após um determinado período de tempo. As opções variam entre "5 minutos" e "1 hora", ou pode selecionar "Fim do episódio" para garantir que o Spotify não reproduz a lista completa.

6. Agora, é possível comentar episódios de podcasts no Spotify

Por último, mas não menos importante, uma nova funcionalidade (lançada em julho de 2024) que permite aos ouvintes de podcasts comentar diretamente por baixo dos episódios. Assim que um podcaster ativar a funcionalidade, os ouvintes podem deixar comentários a dizer o que quiserem sobre um podcast em geral ou um episódio especificamente.

Isto é bom para os podcasters, que podem interagir com o seu público sem terem de mudar do Spotify para qualquer plataforma de redes sociais em que se encontrem. Também é bom para os ouvintes, uma vez que poderão estabelecer uma ligação direta com os podcasters.

Embora possa ter uma preferência diferente para ouvir podcasts, vale a pena considerar o Spotify pelas razões acima descritas. Especialmente se já utiliza o Spotify diariamente e paga pelo privilégio de o fazer.

Leia também: