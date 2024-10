Amazon poderá estar a preparar uma plataforma low-cost para rivalizar com a Temu

As lojas online com produtos de low-cost foram cimentando uma popularidade desmedida, ao longo do tempo. Agora, aquela que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, a Amazon, parece estar a preparar uma alternativa própria.

O The Information terá conseguido aceder a informações internas enviadas aos comerciantes da Amazon, que dão conta de alguns dos limites de preços para uma nova plataforma de vendas. Esta deverá competir com retalhistas como a chinesa Temu, com preços verdadeiramente baixos.

A informação adianta que o limite superior dos preços estará fixado em 8 dólares para joias, 9 dólares para roupa de cama, 13 dólares para guitarras e 20 dólares para sofás. Tudo isto, enviado do seu centro de distribuição em Guangdong, na China, no âmbito da nova loja online low-cost.

As encomendas da potencial plataforma secundária da Amazon terão prazos de expedição mais lentos, de nove a 11 dias, mas cobrarão taxas de expedição mais baixas aos vendedores.

Gigante do e-commerce quer criar uma plataforma low-cost?

Segundo o The Information, um vendedor terá de pagar entre 1,77 e 2,05 dólares para enviar um artigo de 4 a 8 onças (entre cerca de 113 a 230 gramas), através loja secundária mais barata.

Este é um valor relativamente baixo, ainda mais quando comparado com os 2,67 a 4,16 dólares cobrados por um artigo com o mesmo peso enviado por via da Fulfillment by Amazon a partir de um armazém nacional.

Esperando-se uma estratégia marcadamente diferente, faltam conhecer muitos detalhes sobre esta potencial loja online low-cost assinada pela Amazon, nomeadamente se será de facto uma realidade.

De qualquer forma, uma vez que os preços praticados por lojas low-cost, como a Temu, estão frequentemente associados a artigos de qualidade duvidosa e problemas de trabalho "forçado", seria interessante conhecer a estratégia que uma gigante de renome, como a Amazon, adotaria para erguer uma plataforma com produtos de baixo custo.