Descubra: qual é a melhor altura para atualizar a sua GPU?

Atualizar a sua GPU pode parecer uma grande decisão. Com novas placas gráficas a serem lançadas a cada 18-24 meses e preços raramente estáveis, é fácil ser apanhado pelo entusiasmo ou sentir que está a ser deixado para trás. Mas, então, qual a melhor altura para atualizar a sua GPU?

Quando deve atualizar a sua GPU?

A resposta mais simples é que deve atualizar a sua GPU quando esta não estiver a ter o desempenho que pretende. O que mais importa são as suas necessidades. Acha que os jogos que quer jogar estão a correr a taxas de fotogramas inferiores àquelas com que se sente confortável? Esse é um sinal bastante claro de que talvez seja altura de fazer uma atualização.

Outro sinal comum de que a sua GPU precisa de uma atualização é se estiver a tornar-se um bottleneck no seu fluxo de trabalho, quer se trate de edição de vídeo, renderização 3D, streaming, jogos ou outros.

O sobreaquecimento e as quedas de fotogramas são alguns problemas comuns da GPU que podem ser resolvidos e (esperemos) solucionados. No entanto, se tiver de resolver frequentemente problemas de GPU, poderá estar na altura de atualizar.

❗ Primeiro, quando não comprar uma nova GPU...

Embora haja alturas ótimas para atualizar, também há situações em que é inteligente adiar:

A sua GPU atual satisfaz as suas necessidades

Se ainda estiver satisfeito com o desempenho do seu sistema nas aplicações e jogos que mais utiliza, não há necessidade de se apressar a fazer uma atualização. A melhor e mais recente GPU não fará muita diferença se já obtiver o desempenho desejado.

Durante a escassez de GPUs ou picos de preços

Como mencionado anteriormente, os preços das GPUs podem variar muito devido a vários fatores. Se os preços estiverem inflacionados, pode valer a pena esperar que o mercado estabilize, a menos que precise de uma atualização imediata.

Pouco antes do lançamento de novas gerações de GPUs

Se souber que uma nova geração de GPUs está prestes a ser lançada (normalmente de dois em dois anos), esperar pode muitas vezes resultar num melhor desempenho para o seu dinheiro ou em descidas de preço das placas da geração anterior. Subreddits como o r/gpu e o r/buildapc costumam dar bons avisos quando novos lançamentos estão iminentes.

Afinal, já decidiu que está na altura de uma atualização?

Então o ideal será esperar cerca de 2 a 3 meses após o lançamento de uma nova GPU. A excitação inicial geralmente já se acalmou nesse ponto. É possível encontrar novas GPUs sem atualizar sites obsessivamente. Os preços também tendem a estabilizar. O prémio do dia de lançamento costuma assentar um pouco após alguns meses.

Além disso, o panorama das análises é muito mais claro nesta fase. Em vez de apenas impressões do primeiro dia, tem à sua disposição testes exaustivos e a longo prazo de várias fontes. Terá uma ideia muito melhor do desempenho no mundo real em diferentes jogos e aplicações.

Os problemas e erros iniciais dos controladores também são normalmente resolvidos nessa altura. As primeiras semanas podem ser um pouco complicadas à medida que os fabricantes vão resolvendo os problemas. Esta altura dá-lhe os benefícios da nova tecnologia sem o tornar num testador beta para potenciais problemas de lançamento.

Resumidamente, o seu objetivo não deve ser ter a GPU mais rápida do mercado. O objetivo deve ser ter uma GPU que lhe permita fazer o que pretende, seja jogar, criar conteúdos ou qualquer outra coisa, sem frustrações.

