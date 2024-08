“Primeiro parceiro de criptomoeda”: Crypto.com vai patrocinar a Liga dos Campeões

As criptomoedas têm largo historial, mas têm reunido particular atenção recentemente. Com o seu crescimento, a Crypto.com vai aproximar-se do desporto-rei e patrocinar a Liga dos Campeões da UEFA - Union of European Football Associations até 2027.

Com o historial no desporto a expandir-se, a Crypto.com será o principal patrocinador da UEFA Champions League/ Liga dos Campeões nos próximos três anos, desde 15 de agosto de 2024 e até 2027.

Antes de ser o "primeiro parceiro de criptomoeda" da liga, a Crypto.com, com sede em Singapura, patrocinou Los Angeles com a agora conhecida "Crypto.com Arena" para a NBA, WNBA e NHL, bem como empresas de Fórmula 1 e o UFC.

O anúncio foi feito há uns dias, pela UEFA, partilhando que a plataforma de troca de criptomoedas passaria a ser o novo patrocinador da Liga dos Campeões. Esta é a principal competição europeia de futebol e uma das mais populares do mundo, com equipas como o Real Madrid, FC Barcelona, Juventus FC, Arsenal FC, AC Milan, Manchester City, Paris-Saint Germain FC, entre outras.

O acordo de três anos inclui, além de outros benefícios, como cenários de entrevistas e exposição da marca no perímetro dos jogos, direitos de patrocínio para a Super Cup da UEFA - onde a Crypto.com ativou, pela primeira vez, o seu patrocínio oficial na edição de 2024 com o Real Madrid e a Atalanta, que teve lugar no dia 14 de agosto, em Varsóvia, na Polónia -, para a UEFA Youth League e para a UEFA Futsal Champions League.

No mesmo anúncio, a Crypto.com e a UEFA prometem oferecer mais no futuro, incluindo várias experiências durante os jogos.