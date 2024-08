Arábia Saudita planeia começar a transportar pessoas em barcos elétricos voadores

Na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, a Arábia Saudita está prestes a introduzir uma inovação marcante na sua megacidade desértica: barcos elétricos voadores. A implementação desta visão futurística já está em curso, com a recente aquisição de oito unidades do revolucionário Candela P-12, fabricados na Suécia.

Candela já é conhecida pela excelência

Os barcos da Candela são conhecidos não apenas pela sua eficiência excecional, mas também pela tecnologia avançada que impulsiona essa eficiência. Utilizando hidrofólios controlados por computador, estes barcos conseguem elevar-se da água de forma automática, ampliando significativamente a autonomia das baterias e permitindo deslocamentos mais rápidos e de maior alcance.

Inicialmente focada em speedboats para recreação, a Candela expandiu o seu escopo para incluir embarcações comerciais, aplicando a sua tecnologia inovadora a uma variedade de ferries voadores de diferentes portes.

O P-12 foi desenvolvido para criar sistemas de transporte aquático com emissões zero, superando em muito as tradicionais viagens marítimas. Diferente dos antigos ferries convencionais, grandes, lentos e energeticamente ineficientes, o Candela P-12 é compacto e rápido, permitindo frequências de partida mais altas e viagens mais rápidas para os passageiros.

Afirma Gustav Hasselskog, CEO e fundador da Candela.

O P-12 foi escolhido para integrar a NEOM da Arábia Saudita

Este modelo específico, o P-12, foi escolhido para integrar o sistema de transporte da futura megacidade NEOM da Arábia Saudita, localizada às margens do Mar Vermelho. A aquisição de oito unidades marca um ponto histórico para a Candela, com previsão de entrega a partir do próximo ano.

Lançado pela primeira vez no ano passado, o P-12 está programado para operar como parte do sistema de transporte público de Estocolmo até o final deste ano. Além de reduzir significativamente o consumo de energia em comparação aos ferries convencionais, o barco oferece uma experiência de viagem suave e confortável, mesmo em condições de mar agitado, minimizando o balanço e os impactos das ondas e vento.

Estamos orgulhosos de oferecer um sistema de transporte aquático que prioriza tanto o conforto dos passageiros quanto o cuidado com o meio ambiente. Tempos de espera reduzidos, conexões rápidas e uma experiência agradável, sem os incómodos de ondas, emissões ou ruídos, certamente transformarão a maneira como navegamos.

Complementou Hasselskog.

