Ford vai comprar baterias mais baratas à chinesa CATL para competir com a Tesla

Quem está mais atento às notícias do ramo automóvel, nota um significativo aumento do interesse das marcas no setor dos veículos elétricos. Há, claro, nomes que se destacam, como a Tesla de Elon Musk, mas uma parte importante das empresas de outras marcas já está também a apostar forte neste campo.

Neste sentido, há agora notícias de que a Ford vai começar a comprar baterias para carros elétricos mais baratas à empresa chinesa CATL, como forma de conseguir competir com a Tesla.

Ford aposta em baterias chinesas mais baratas para os carros elétricos

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, a Ford Motor Co. referiu nesta quinta-feira (21) que irá importar baterias de ferro-lítio (Lithium Ferrophosphate ou LFP) de baixo custo à empresa chinesa líder de vendas CATL. Estas baterias serão usadas nas pick-ups e SUVs elétricos da marca norte-americana.

Esta decisão acontece numa altura em que a Ford fortalece a sua relação com a CATL, entre outros acordos para conseguir ter stock de baterias e outros materiais suficientes para as necessidades ao longo na próxima década.

Lisa Drake, vice-presidente da Ford, disse que a montadora tem planos para garantir as baterias LFP de uma nova fábrica de 40 GWh nos EUA, a partir do ano de 2026. No entanto, a executiva não referiu se essa fábrica seria construída pela CATL, mas a Reuters já havia referido que a gigante chinesa das baterias tem procurado locais nos Estados Unidos para a construção de uma fábrica de baterias de elétricos para fornecer a Ford e a BMW.

E esta iniciativa pode ser interpretada como uma competição contra a rival Tesla, uma vez que esta também já está a integrar baterias LFP nalguns dos seus Model 3, que acabam por ser vendidos a um preço mais baixo nos EUA.

Segundo os detalhes, a Ford pretende aumentar a sua produção de elétricos para 600.000 veículos em todo o mundo até ao final de 2023 e mais de 2 milhões até ao final de 2026. Para além disso, a marca espera ainda que o crescimento anual de EVs atinja os 90% até 2026.

Recentemente já havíamos falado sobre a chinesa CATL, depois que esta criou a bateria revolucionária Qilin, capaz de 1000 km de autonomia.

