Redes sociais são a fonte de informação eleita pelos adolescentes

Se há uns anos a imprensa escrita era o meio de comunicação predileto, hoje em dia, os mais novos não optam por ela. Por sua vez, e de acordo com um novo estudo, informam-se através de fontes digitais, nomeadamente nas redes sociais, como o Instagram e TikTok.

Apesar desses resultados, a confiança nas redes sociais parece variar.

De acordo com um novo estudo levado a cabo pelo regulador britânico Ofcom, os adolescentes no Reino Unido, com idades compreendidas entre os 12 e os 15, atualizam-se e consomem notícias através das redes sociais, como o Instagram, TikTok e YouTube, ao invés de recorrerem aos meios tradicionais.

É cada vez mais improvável que os adolescentes hoje em dia peguem num jornal ou sintonizem o noticiário televisivo, preferindo, em vez disso, manter-se atualizados, folheando os seus feeds sociais. E enquanto os jovens acham que as notícias nas redes sociais são menos fiáveis, classificam mais estes serviços por servirem uma variedade de opiniões sobre as histórias do dia.

Disse o diretor para a estratégia e pesquisa do Ofcom Yih-Choung Teh, revelando que, apesar de preferirem acompanhar as notícias pelas redes sociais, a confiança relativamente a elas varia.

Conforme revela o Sky News, os números apontam o Instagram como o mais popular entre os jovens, tendo sido utilizado por 29 % dos adolescentes. Este valor coloca a rede social à frente de outras, como o TikTok e o YouTube que se igualam nos 28 %.

Apesar da popularidade que adquiriu, menos de um terço dos adolescentes inquiridos (30 %) confiam no conteúdo noticioso do TikTok. Por sua vez, metade dos utilizadores do YouTube e do Twitter confiam nas notícias que eles promovem.

No Reino unido, embora a tendência dos jovens seja voltarem-se para as redes sociais, mesmo para consumir notícias, no caso dos adultos o cenário altera-se: o noticiário televisivo continua a ser fonte mais procurada, por ser a mais fiável. Na opinião dos mais velhos, as redes sociais são o meio noticioso menos confiável.

