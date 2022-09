Ford pode não conseguir enviar 45.000 carros por falta de peças

Vivemos um momento estranho no mercado tecnológico onde a falta de componentes acaba por afetar significativamente os equipamentos que deveriam chegar às nossas casas. Mas no setor automóvel, essa condicionante está a deixar as fabricantes à beira de um ataque de nervos.

As mais recentes informações mostram isso mesmo e, por exemplo, a Ford poderá não conseguir completar e enviar cerca de 45.000 carros devido à falta de peças para os mesmos.

Ford sofre com a falta de peças para produzir os seus automóveis

A popular marca de carros Ford está a sentir na pele a escassez de determinados recursos e materiais necessários e essenciais para levar a cabo a produção dos seus veículos. De acordo com as recentes informações, a empresa norte-americana já decidiu que não vai enviar para as concessionárias automóveis que estejam incompletos devido à falta de componentes e semicondutores, uma vez que estes são fundamentais para a produção de peças destinadas à tecnologia e à segurança dos seus carros.

Esta crise de falta de peças, vai assim levar a que a Ford não consiga produzir corertamente e enviar cerca de 45.000 carros. A empresa adianta que, no mês de julho, já deixou de enviar 53.000 carros para os postos de venda dos Estados Unidos da América. Mas estima-se que neste terceiro trimestre o valor assente então nas 45 mil unidades. Para além disso a fabricante estima que o custo dos semicondutores será mil milhões de dólares a mais do que o inicialmente previsto.

Este panorama é explicado devido à falta de oferta destas peças, e também através da inflação registada quer nos EUA como noutros países fortes nesta indústria, como é o caso de Taiwan. As previsões apontam para que as melhorias aconteçam apenas no próximo ano de 2023.

Por outro lado, é de esperar que os lucros da Ford não sejam afetados de uma forma significativa por esta situação. Neste terceiro trimestre, a fabricante norte-americana prevê obter um lucro operacional de 1,7 mil milhões de dólares.