James Bond regressa em breve com o “novo” GoldenEye 007

GoldenEye 007, é um dos filmes mais emblemáticos do famoso agente secreto britânico e que atualmente se encontra a dar que falar, devido ao lançamento de um remake do jogo em sua homenagem.

Venham conhecer um pouco melhor como será "vestir" a pele de James Bond no "novo" GoldenEye 997.

Com Pierce Brosnan no papel do agente secreto britânico mais famoso do planeta, GoldenEye tornou-se num dos filmes mais emblemáticos da série e que inclusive, teve direito a um jogo dedicado, alguns anos após a sua estreia.

Agora, passados mais de 20 anos, eis que GoldenEye regressa com a chegada do jogo GoldenEye 007 melhorado e atualizado, que será disponibilizado para PC, Xbox Series X e mais recentemente revelado, para a Nintendo Switch.

Nota importante: GoldenEye 007 terá entrada direta no Xbox Game Pass.

Em GoldenEye, os jogadores irão vestir a pele do famoso James Bond que parte numa épica missão de aventura e espionagem com o objetivo de impedir que o poder devastador do satélite GoldenEye seja libertado no mundo.

Segundo o anuncio, o novo GoldenEye 007 terá direito a um conjunto de inovações que permitem ao jogo acompanhar a natural evolução tecnológica e respetivas capacidades do hardware moderno.

GoldenEye 007 contará com o modo de campanha clássico e o icónico modo multijogador local de écran dividido permitirá até quatro jogadores se enfrentem no sofá numa batalha de astúcia e habilidade, em GoldenEye 007.

A experiência original foi atualizada com opções de controlo melhoradas (incluindo a compatibilidade com o doble stick analógico), uma resolução nativa de 16:9 até 4K Ultra HD (quando compatível), uma taxa de fotogramas mais estável e novos achievements para desbloquear.

GoldenEye 007 estará disponível na Xbox One e Xbox Series X como parte do Xbox Game Pass. Para além disto, os jogadores que possuam uma cópia digital da Rare Replay, da compilação de 30 jogos clássicos do estúdio premiado responsável pelo lançamento original de GoldenEye 007, poderão descarregar e desfrutar do jogo gratuitamente.

Mais informações, incluindo a data de lançamento do jogo, vão ser disponibilizados brevemente.