Vendas de chips de memória e processadores já cairam 12,8% em 2022

Estamos a atravessar uma fase estranha mas, ao mesmo tempo, interessante e curiosa no mundo do hardware. Se por um lado estão constantemente a ser lançados novos equipamentos, por outro os problemas de stock ainda permanecem, enquanto que as vendas de vários produtos oscilam.

Neste sentido, de acordo com os dados recentemente divulgados, a venda de chips de memória e de processadores já apresenta uma queda de 12,8% neste ano de 2022.

Memórias e CPUs em queda

Segundo as informações apresentadas pelas gigantes AMD, Intel e também pelo Ministério do Comércio da Coreia do Sul, a venda de chips de memória e de processadores para computador estão a apresentar uma queda significativa ao longo deste ano de 2022. E esta queda, embora já fosse estimada, está a ser ainda mais evidente e superior ao esperado pelas empresas deste setor e pelos seus investidores.

Os dados avançados pelo canal Tom's Hardware revelam que as vendas desdes equipamentos caíram de um total de 348,8 milhões em 2021 para 305,3 milhões de unidades neste ano de 2022. Portanto, feitas as contas, trata-se de uma queda de 12,8% numa comparação ano para ano.

Estes resultados têm como fundamento vários fatores, como os dados apresentados por algumas fabricantes e também as previsões de vendas da AMD e Intel, líderes no segmento dos processadores para computador.

A Intel já havia apontado para uma queda na venda a rondar os 10%, enquanto que a AMD estimava um valor ainda mais significativo. Portanto, as duas gigantes tecnológicas sabem bem o que se passa na indústria e no mercado e, como tal, não se deixaram iludir por falsas esperanças.

No que respeita às memórias DRAM, os dados revelam que os envios destes chips cairam 24,7% no mês de agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Alguns factos ajudam a este cenário, nomeadamente uma menor procura por computadores na Europa e nos EUA, sendo que esta é a maior queda do setor em 9 anos.