Preço das memórias DRAM pode cair até 10% entre julho e setembro

Altos e baixos é definitivamente como se pode caracterizar o mercado de hardware, nomeadamente ao nível do stock de equipamentos e também quanto aos preços de mercado.

Prova disso é que as últimas informações indicam que o preço das memórias DRAM pode cair em até 10% entre os meses de julho e setembro deste ano.

DRAM: Preço pode descer nos próximos meses

Tal como acontece noutros segmentos, também o setor das memórias DRAM está a atravessar uma fase de instabilidade. E as recentes informações indicam que estes equipamentos podem ter uma queda de preço em até 10% neste terceiro trimestre, que compreende o período entre os meses de julho e setembro.

Estes dados constam de um relatório que foi divulgado recentemente pela empresa de consultoria e análise de mercado TrendForce. E nesse relatórios é mencionado que as causas para esta descida de valor são a baixa procura neste mercado e ainda um aumento do stock existente por parte dos comerciantes. No entanto, esta percentagem é superior à anteriormente estimada, a qual apontava para uma queda de preço deste componentes entre os 3% e os 8%.

Os detalhes indicam que os segmentos onde esta queda parece ser mais evidente são as DRAMs para uso mobile e para consumidores. E nestas duas situações, o preço poderá baixar em até 13%. Já no que respeita ao setor das memórias DRAM para PCs e para servidores a queda estimada encontra-se entre os 5% e os 10%, e a menor redução de preço espera-se que aconteça nas DRAMs para gráficos, com percentagens entre 3% e 8%. Assim, no total, está então prevista uma queda de 10% no preço referente ao mercado global deste componente.

Por fim, o estudo da TrendForce indica ainda que os preços destes equipamentos devem continuar a cair até que haja um equilíbrio entre a oferta e a procura.