Fortinet lança nova oferta de proteção contra riscos digitais

A Fortinet, líder mundial em soluções amplas, integradas e automatizadas de cibersegurança, acaba de anunciar o FortiRecon, uma oferta completa de Digital Risk Protection Service (DRPS) que utiliza uma poderosa combinação de machine learning, capacidades de automação e especialistas em cibersegurança, da FortiGuard Labs, para gerir a postura de risco de uma empresa e aconselhar ações significativas para proteger a reputação da marca, bens e dados empresariais.

Conheça melhor esta solução!

O FortiRecon oferece, de forma única, uma solução tripla de cobertura externa de External Attack Surface Management (EASM), Brand Protection (BP) e Adversary-Centric Intelligence (ACI) para combater ataques na fase de reconhecimento - a primeira fase de um ciberataque - para reduzir significativamente o risco, o tempo e o custo da mitigação de ameaças em fases posteriores.

Fortinet: Organizações estão sobrecarregadas na defesa da sua rede...

Antes de atacar uma organização, o principal objetivo de um cibercriminoso é reunir o máximo de informação sobre o seu alvo. Esta fase de reconhecimento inicial, mune o adversário com tudo o que precisa para determinar se, e como, irá explorar uma organização.

Testará as táticas de defesa e resposta de uma empresa, procurará sistemas não corrigidos, utilizará as redes sociais para aprender mais sobre os seus colaboradores e o seu comportamento normal, e irá chegar ao ponto de investigar parceiros de negócios, aquisições recentes e qualquer outra afiliação de terceiros que possa conduzir a um ataque bem-sucedido.

Com a introdução do FortiRecon, a Fortinet fornece às organizações empresariais uma ferramenta poderosa para compreender como o adversário vê uma organização a partir do exterior para ajudar a informar as equipas de cibersegurança, o nível C e a gestão de risco e conformidade sobre como dar prioridade ao risco e melhorar a postura global de segurança da empresa. O FortiRecon oferece às empresas uma cobertura consistente e abrangente em três áreas:

Monitorização externa da superfície de ataque

Proteção da marca

Inteligência Centrada no Adversário

O FortiRecon complementa o robusto portfólio da Fortinet de produtos de deteção antecipada e resposta avançada, incluindo FortiNDR, FortiXDR, FortiDeceptor, in-line sandboxing, bem como automação avançada com FortiAnalyzer, FortiSIEM e FortiSOAR.

A Fortinet está empenhada no sucesso das equipas SOC e na proteção das organizações e oferece um extenso portfólio de serviços externos, que vão desde avaliações de cibersegurança, desenvolvimento de playbooks, tabletop training, resposta a incidentes, MDR e SOC-as-a-Service. Esta oferta combinada juntamente com os vários aperfeiçoamentos em todo o Fortinet Security Fabric, e o ecossistema alargado proporcionam simplificação e automatização para ajudar as equipas SOC a recuperarem o foco, o controlo e a rapidez, reforçando o SOC de uma organização com ferramentas e especialistas em cibersegurança da FortiGuard Labs.