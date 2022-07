Gráficas Nvidia GeForce RTX 40 podem ser adiadas devido ao excesso de modelos RTX 30

Há poucos meses muito se falou sobre a escassez de componentes, a qual agravou significativamente o stock de vários produtos, entre eles as placas gráficas. No entanto parece que agora o problema é mesmo a existências de equipamentos a mais.

De acordo com as informações recentes, a Nvidia poderá adiar a chegada da sua novas linhas de placas gráficas GeForce RTX 40 devido exatamente ao excesso de stock dos modelos da atual geração, as GeForce RTX 30.

Nvidia GeForce RTX 40 pode chegar mais tarde...

Já aqui muito temos falado sobre a nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia, e, face ao que tem sido dito, mesmo que ainda muito em rumores, as expetativas dos utilizadores já estão bem altas e a vontade de pôr estes equipamentos à prova é também elevada.

No entanto, parece que a espera ainda se vai prolongar por mais algum tempo pois, de acordo com os últimos rumores da indústria tecnológica, a próxima geração de GPUs da fabricante norte-americana deverá sofrer um novo atraso. E este atraso pode mesmo fazer com que o lançamento aconteça apenas no final deste ano de 2022 ou, no pior cenário, no início do próximo ano de 2023.

Mas há um motivo por detrás deste possível novo adiamento, e o mesmo está relacionado com o excessivo stock de modelos da atual linha de gráficas GeForce RTX 30. E muitos desses modelos não estão a ser lançados por diversos motivos, entre eles destaca-se o custo extra, a incerteza num momento de inflação, a queda abrupta na mineração de criptomoedas, onde muitos até já estão a vender os seus equipamentos. Para além disso, muitos utilizadores também aguardam pela chegada da nova geração e, como tal, não querem estar agora a investir numa linha anterior.

Estas informações foram avançadas pelo canal Moore's Law Is Dead, como podem ver pelo vídeo seguinte:

Pelo que já foi avançado por várias fontes, a GeForce RTX 4090 vai estrear a nova linha e deverá chegar em meados de outubro, seguida da RTX 4080 em novembro e da RTX 4070 em dezembro. Já a RTX 4060 só deverá aparecer em janeiro.