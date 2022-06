Mineradores estão a vender as suas Bitcoins devido à queda da criptomoeda

Com a queda das criptomoedas a ser um dos assuntos de destaque nas notícias tecnológicas, o que não falta são informações que mostram as várias consequências que essa realidade está a provocar. Desde a venda de placas gráficas para mineração, até ao abandono de algumas empresas deste setor, a reação do mercado não tardou em dar sinais.

Neste sentido, e de acordo com as mais recentes informações, os mineradores estão a vender as suas Bitcoins extraídas também devido à queda do valor desta moeda digital.

Valor da Bitcoin leva mineradores a venderem a sua participação

Segundo as informações avançadas pela agência Reuters, os mineradores de Bitcoin estão a vender as suas moedas devido à acentuada desvalorização que esta e outras criptomoedas têm sofrido nos últimos dias. Para além deste motivo, esta decisão foi também influenciada pelo aumento do custo da energia e também o aumento da concorrência ao nível da lucratividade.

De acordo com os dados revelados, a quantidade de moedas digitais que os mineradores estão a enviar para as exchanges de criptomoedas tem aumentado de forma regular desde o dia 7 de junho deste ano, tal como indicam os investigadores da MicroHive, salientando que "os mineradores estão a liquidar cada vez mais as suas moedas nas exchanges".

Os detalhes de uma análise da Arcane Research avançam que vários mineradores de Bitcoin listados publicamente venderam, de forma coletiva, mais de 100% de toda a sua produção no mês de maio, altura em que a criptomoeda caiu 45%. Jaran Mellerud, analista da Arcane referiu que "a queda na lucratividade da mineração forçou esses mineradores a aumentar a sua taxa de vendas para mais de 100% da sua produção em maio. As condições pioraram em junho, o que significa que provavelmente estão a vender ainda mais".

Por sua vez, os dados da CoinMetrics indicam que os mineradores de Bitcoin, que administram redes de computador para ganharem tokens através da validação de transações no blockchain, são tipicamente "HODLers" de criptomoedas e, no total, possuem cerca de 800.000 Bitcoins.

Já Joe Burnett, analista da empresa de mineração Blockwave Solutions acrescenta que "nos últimos seis meses, a taxa de hash e a dificuldade de mineração aumentaram enquanto o preço do Bitcoin caiu. Ambos são negativos para os mineradores existentes, pois ambos trabalham para comprimir as margens".

Tal como aqui havíamos referido, os mineradores estão a vender as suas placas gráficas destinadas à mineração de criptomoedas, e várias empresas do ramo estão também a abandonar este mercado por já não dar lucro. A Reuters adianta que as empresas Bitfarms, Riot Blockchain e Core Scientific estão entre as que já anunciaram vendas, e o CEO da Bitfarms diz que a empresa “já não está a produzir bitcoins diariamente”.