Com o Android 13 a estar cada vez mais perto da sua versão final, é hora das marcas começarem a pensar nas suas atualizações. Este é um momento importante no ecossistema Android e que cada vez está mais perto do pretendido pelos utilizadores.

Com este cenário cada vez mais presente, é hora de marcas como a Samsung tratarem dos seus planos. Estes foram revelados e mostram que muitos em breve a primeira versão de testes poderá ser disponibilizada.

Revelados os planos da Samsung para breve

A Samsung está entre as marcas do universo Android que mais tem acelerado o seu processo de atualizações do sistema da Google. Para além disso, tem aumentado o tempo de vida dos seus smartphones, que assim recebem novas versões da One UI por mais tempo.

Com o Android 13 muito perto, é também hora da One UI 5 começar a ser pensada, para assim estar pronta para os utilizadores dos smartphones da marca. Esta teve agora os seus possíveis planos revelados, mostrando quando vão chegar.

Android 13 e One UI 5 prestes a chegar

Já se sabia que a Samsung está já a tratar de integrar o Android 13 na One UI 5. Esta deverá surgir em breve, com versões de testes a serem lançadas para um grupo restrito de utilizadores. Esta primeira versão é esperada já em julho, na semana de 18 de julho, ainda com algumas limitações.

A nova informação que surgiu revela ainda mais sobre a nova versão do Android da Samsung. Espera-se assim que a versão final da One UI 5 seja lançada mais perto do final do ano, sendo apontada a mais cedo que a versão lançada no ano passado, em outubro.

Os primeiros smartphones a receber a novidade

Quanto aos modelos que vão receber primeiro o Android 13 e a One UI 5, há também informações relevantes. O lançamento deverá começar com o Galaxy S22 e os diferentes elementos desta família, sendo depois alargado aos dobráveis, o Galaxy Z Fold 3 e o Flip 3.

Estes planos são importantes e mostram como a Samsung tem apostado nas atualizações. O Android 13 deve chegar no final do versão e pouco depois será uma realidade nos smartphones da marca, com a One UI 5.