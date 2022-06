A postura de Elon Musk face ao trabalho remoto na Tesla é bem conhecida. O CEO da empresa quer que todos os seus funcionários estejam presentes nos escritórios e a trabalhar ali pelo menos 40 horas por semana.

Assim, com esta ideia em mente, ordenou o regresso de toda a sua força de trabalho, o que se revelou um erro. Os relatos apontam para o caos nesse momento, revelando problemas sérios nas instalações da Tesla.

Elon Musk é contra o trabalho remoto

Com muitas das empresas a regressar ao trabalho presencial de forma lenta ou a implementar políticas de teletrabalho, a Tesla e Elon Musk resolveram seguir um caminho diferente. A ideia é ter todos os funcionários presentes e a ocupar os escritórios.

A sua ideia é de tal forma firme que todos os funcionários que não regressarem estão imediatamente despedidos. Estes vão assim acumular-se com os que vão ser dispensados na redução da força empresarial que está a acontecer na Tesla.

Caos no regresso ao trabalho na Tesla

Curiosamente, várias fontes relatam que este regresso foi marcado pelo caos nos escritórios de Fremont. Na sede da empresa não havia lugares para todos os funcionários e as queixas do WiFi eram muitas, algo que impedia aos funcionários realizarem as suas tarefas.

Isto aconteceu porque a empresa contratou muitas mais pessoas e ajustou o seu de escritório durante a pandemia. A consequência foi a escassez de mesas e outros recursos quando todos apareceram conforme solicitado por Elon Musk.

Um aumento demasiado grande de funcionários

A Tesla terá dobrado a sua força de trabalho entre 2019 a 2021, crescendo para os 99.210 funcionários. Fremont alberga a maior fábrica da empresa, com mais de 20.000 trabalhadores, e muitos outros funcionários trabalham nas proximidades nos escritórios da empresa. Os estacionamentos estavam também cheios e espalharam-se até a estação de transporte público mais próxima.

A empresa de Elon Musk vai reduzir a força de trabalho em cerca de 10% nos próximos três meses, tal como o fundador da Tesla revelou recentemente. Esta mudança vai representar uma redução de cerca de 3,5% no número total de funcionários na empresa.