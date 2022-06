Teletrabalho para Elon Musk é fingir que se trabalha e faz ultimato aos funcionários

Com a pandemia da COVID-19 muitas empresas foram obrigadas a ter os seus funcionários a trabalhar remotamente, a partir das suas casas. Se nalguns casos esta realidade continua com resultados muito positivos para as empresas e para os próprios trabalhadores, que elevaram a produtividade, existem muitos outros para quem o regresso aos escritórios fez mais sentido.

Para Elon Musk, nesta altura, o trabalho remoto já não é aceitável e é, no fundo, "fingir que se trabalha".

Teletrabalho é "fingir trabalhar"

Elon Musk é uma figura envolta em polémicas e eis que surge mais uma, ainda que muitos possam concordar com a perspetiva do magnata. Num e-mail dirigido aos funcionários da equipa executiva da Tesla, Musk diz que o "trabalho remoto não é mais aceitável".

Segundo relata o Bloomberg e foi exposto também no Twitter, no e-mail é exigido que “qualquer trabalhador que queira trabalhar à distância tem de estar no escritório no mínimo 40 horas por semana”

anyone who wishes to do remote work must be in the office for a minimum (and I mean *minimum*) of 40 hours per week or depart Tesla. This is less than we ask of factory workers.

É ainda especificado que o escritório "deve ser um escritório principal da Tesla e não uma filial remota não relacionada aos deveres do trabalho".

A divulgação do caso no Twitter levou a uma reação do CEO da empresa: "eles deviam fingir trabalhar noutro lugar". O que remata com a ideia de que quem não quiser cumprir com esta exigência de regressar do teletrabalho que deve sair da empresa.

Produtividade à custa de ameaças?

Há algumas semanas, Keith Rabois, um capitalista de risco e empresário de Silicon Valley, na sequência das notícias da compra do Twitter, deixou uma publicação em jeito de piada que vem uma vez mais tentar desmascarar o homem por detrás das suas ideias megalómanas.

No tweet é usada alguma ironia para descrever lamentar que os trabalhadores do Twitter de um dia para o outro ganhassem outro patrão que, no passado, quis penalizar estagiários que faziam fila para tomar café na SpaceX.

Segundo é descrito, os estagiários foram ameaçados de despedimento e ainda foram instaladas câmaras para garantir que a cena não se repetia.

As histórias relacionadas com más políticas de trabalho nas empresas de Elon Musk vão-se multiplicando e somando a outras que falam em clima de medo, machismo, racismo e assédio sexual.

Mas no caso do teletrabalho, concorda com a ideia de Musk?