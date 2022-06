Mercado de consolas na China faturou 2,16 mil milhões de dólares em 2021

O mundo dos videojogos está em constante crescimento e, para além disso, não é novidade para ninguém que este é um dos setores mais rentáveis e que maior dinheiro envolve dentro de todos os setores que compõem o mercado tecnológico.

Segundo as mais recentes informações, o mercado de consolas e jogos na China conseguiu uma faturação de 2,16 mil milhões de dólares ao longo de todo o ano de 2021. E nem mesmo as políticas de limitação no acesso aos jogos impediram esta tendência de crescimento.

Ultimamente têm sido várias as notícias de bloqueios e restrições que a China impõe quando se trata do segmento gaming. Recentemente, por exemplo, os menores de idade do país ficaram proibidos de ver streamers após as 22 horas. Já anteriormente, a China também havia proibido a transmissão de streaming de videojogos que não tivessem sido aprovados pelo governo.

Mercado chinês de consolas e jogos cresce a olhos vistos

E como o fruto proibido é o mais apetecido, estas restrições e limitações pouco impacto tiveram quando se fala da faturação no setor dos videojogos. Como tal, o mercado das consolas e jogos conseguiu faturar no país um total de 2,16 mil milhões de dólares, cerca de 2 mil milhões de euros, no ano de 2021. Este resultado representa um aumento de 17% numa comparação ano a ano.

Estes dados foram conseguidos através de uma análise da empresa de pesquisa de mercado Niko Partner. No entanto, essa mesma empresa não acredita que o mercado de jogos na China mantenha este mesmo ritmo de crescimento. Assim, a analista estima que a faturação neste setor no país chinês alcance entre 2,39 a 2,53 mil milhões de dólares até ao ano de 2026.

Crescimento de consolas não bate mercado de PCs e smartphones

O crescimento no mercado das consolas ainda não consegue bater a faturação conseguida pelo setor dos PCs e smartphones, os quais apresentaram, respetivamente, valores de 13,7 mil milhões de dólares e 31,79 mil milhões de dólares em 2021.

Esta pesquisa considerou as receitas das vendas de hardware e de software. Foram ainda contabilizados os jogos legalizados na China e os que são importados, sendo que estes últimos representam 80% do total, uma vez que são poucos os jogos validados e aprovados dentro do país.

Segundo a Niko Partners, a China tem cerca de 16 milhões de jogadores que optam por consolas, sendo que se estima que este montante alcance os 18.4 milhões até ao final deste ano e 27 milhões até ao final de 2026. Por sua vez, os jogadores de PC são 320 milhões, enquanto que os de smartphones totalizam 650 milhões.

Mas há ainda mais alguns detalhes, pois de acordo com Lisa Hanson, fundadora e presidente da empresa de análise de mercado, os jogadores procuram cada vez mais jogos de alta qualidade.

Por fim, sabe-se que de todas as consolas vendidas na China, a japonesa Nintendo Switch é a que lidera. Pode ver mais pormenores desta pesquisa aqui.