Com as novas versões do Android 13 a surgirem com muitas novidades, tudo aponta para que a Google consiga cumprir o seu calendário definido. Assim, as marcas começam agora a olhar para esta nova versão e preparam as suas adaptações.

A Samsung estará já a fazer o mesmo, preparando a One UI 5 e as suas muitas novidades. Assim, e graças ao que a marca definiu, é simples saber quais os smartphones vão ter acesso à próxima grande novidade da Google, o Android 13.

As versões de teste do Android 13 estão a sair a um ritmo elevado. A Google tem esta versão a ser preparada e as novidades chegam a cada novo lançamento, mostrando que há ainda muito para ser inovado neste sistema dedicado aos smartphones.

Com a nova política da Samsung sobre atualizações, torna-se simples perceber quais os smartphones da marca que vão receber o Android 13. A lista é extensa e mostra que a aposta em manter os seus equipamentos atualizados parece funcionar.

Smartphones Samsung com acesso ao Android 13 Galaxy S series Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite Galaxy Note series Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite Galaxy Z series Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3 Galaxy A series Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03 Galaxy M series Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23 Galaxy F series Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23 Galaxy Xcover series Galaxy Xcover 5 Galaxy Tab series Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Do que é possível ver, a lista garante as atualizações aos equipamentos mais recentes e também aos restantes, que já têm algum tempo de mercado. O Android 13 e a One UI 5 vai ter assim um palco grande para mostrar todas as suas capacidades.

Estamos ainda longe de conhecer a versão final deste sistema e saber de forma definitiva onde este vai inovar. É certo que a Google e a Samsung vão criar um novo sistema focado no utilizador e no controlo que este poderá ter no seu smartphone e no seu sistema.

Espera-se que o final de agosto traga o Android 13 e que pouco tempo depois surjam as primeiras versões de teste da One UI 5. O passo para a disponibilização geral deverá ser um passo rápido.