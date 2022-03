Os exigentes requisitos do Windows 11 têm sido uma verdadeira dor de cabeça para muitos utilizadores. Máquinas consideradas recentes acabaram por ficar fora desta atualização, que tantos queriam ter instalada.

Existem formas de contornar estas imposições e limitações, algumas com o aval da Microsoft, mas sempre sujeitas a potenciais problemas mais tarde. Agora a Microsoft quer marcar esses PCs e vai apresentar uma marca de água no desktop.

Microsoft quer marcar PCs sem requisitos

A ideia não é nova e esteve já em testes na Microsoft no passado mês de fevereiro. A gigante do software quer marcar os PCs onde o Windows 11 corre e que não têm os requisitos necessários para o sistema e que por isso não estão totalmente capacitados.

Com os testes realizados, é agora a hora desta novidade pouco interessante ser alargada a outras versões. Falamos da Build 22000.588 (canais Beta e Release Preview), que trouxe muitas novidades importantes para o novo sistema da Microsoft.

Uma nova marca de água chega ao Windows 11

O que muitos não esperavam e nem queriam era mesmo esta nova marca de água que o Windows 11 vai passar a exibir.

A mensagem é clara e limita-se apenas a indicar que os requisitos do Windows 11 não foram satisfeitos. Recomenda os utilizadores a acederem às Definições do Windows 11 para terem mais informações sobre este assunto.

Mais informações espalhadas no sistema

Nesta área está outra novidade. Agora, o Windows 11 irá mostrar ao utilizador mais informações sobre os requisitos que não foram satisfeitos.

Junto ao nome do PC e dentro das Definições o utilizador terá mais uma notificação para a questão dos requisitos da sua máquina.

Depois de mensagens de falta de licenciamento, esta zona recebe agora a mensagem em caso de problemas com as especificações. Por agora a Microsoft limita-se a ter esta notificação, mas quem sabe num futuro próximo não limite o acesso a atualizações e a outras novidade no Windows 11.