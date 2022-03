A Microsoft está a mudar o Windows e a criar novidades constantes para o tornar ainda melhor para o utilizador. Claro que algumas dessas novidades não agradam a todos, muitas vezes por serem intrusivas.

Um caso destes poderá estar a chegar, com uma novidade que a Microsoft resolveu estar no Windows e com os utilizadores. Mais uma vez a publicidade está a ser apresentada, desta vez no Explorador de ficheiros, uma área que todos usam de forma recorrente.

Publicidade no Explorador de ficheiros?

Apesar de não agradar a nenhuns utilizadores, a Microsoft tem insistido em fazer testes com a presença de publicidade nas suas apps. São já várias as propostas que tiveram esta presença, desde o browser Edge até ao próprio sistema de pesquisa do Windows.

A verdade é que esta presença nunca acabou por ser permanente, mas mostra claramente que a Microsoft entende que há espaço para este elemento. Por norma foca-se nos seus próprios produtos, mas abre também a porta para que outras marcas tenham aqui presença.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Pode agora ser visto no Windows

Como revelou este utilizador o Twitter, a Microsoft parece estar a fazer novos testes com publicidade, desta vez no Explorador de ficheiros do Windows. A sua presença pode parecer ser discreta, mas é bem visível e incomodar os utilizadores.

As reações não se fizeram esperar, novamente no Twitter, onde muitos mostraram as suas opiniões mais acaloradas. Muitos são contra esta presença da publicidade no Explorador de ficheiros, em particular no topo da aplicação, uma zona nobre para o utilizador.

O regresso de algo que ninguém gosta

Na verdade, esta não é uma novidade para o Explorado de ficheiros do Windows. Já no passado a Microsoft fez testes com publicidade nesta sua app e até no mesmo local. Na altura esta era uma opção que podia ser ou não ativada, algo que parece agora não ser possível.

Esta é, aparentemente, mais uma experiência da Microsoft que está a ser mostrada na última build do programa Insiders. Foca-se no editor de texto, mas poderá ser alargada a outras propostas. A pergunta que fica é se agradará mesmo a alguém esta aparente novidade.