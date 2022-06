A Google tem o (mau) hábito de matar os seus serviços de forma drástica, sem dar nenhuma hipótese aos utilizadores de e manterem nestas soluções. Ainda mais caricato é que muitas vezes criam alternativas que são iguais e com as mesmas funcionalidades.

É precisamente isto que está a acontecer há vários meses com o Google Hangouts, num processo lento de mudança para o Chat. Este tem decorrido de forma quase silenciosa, mas agora vai receber um esforço final. Os utilizadores que ainda não mudaram vão ser levados diretamente para a nova proposta.

Hora de migrar do Hangouts para o Chat

Já por diversas vezes a Google tomou a decisão de migrar os seus utilizadores do Hangouts para o Chat. Iniciou esse processo com as contas corporativas, para assim ter muitos dos seus clientes a testar a nova proposta de forma intensiva.

O passo seguinte foi olhar às suas contas gratuitas e iniciar também esse processo. Este já aconteceu em alguns lotes de utilizadores, que viram surgir a possibilidade de migrar para o novo serviço, que se integra de forma total com o Gmail.

Google recomeçou este processo novamente

Do que revelou agora, a migração dos utilizadores que faltam do Hangouts para o Chat irá tomar o seu rumo final e acontecer, espera-se, de forma definitiva e sem possibilidade de ser revertida. Ao abrir a app do Hangouts os utilizadores são convidados a usar o Chat via app do Gmail ou através da sua app nativa.

Quem usa a extensão dedicada para o Chrome vai ter o mesmo comportamento e esta extensão deixará também de funcionar em breve. Já a versão dedicada ao Android deverá seguir este caminho mais para o final do ano, em novembro.

Utilizadores não vão poder mudar

Por agora, esta parece ser uma migração voluntária, apesar de ser aconselhada aos utilizadores deste serviço de mensagens. Mais tarde, cerca de 1 mês antes da mudança, surgirá uma nova notificação. Quando o Hangouts deixar de funcionar, a app apenas fará o reencaminhamento dos utilizadores.

A Google dá assim mais um passo para terminar de vez com o seu Hangouts e migrar os utilizadores para o Chat. Não tem tido boas críticas a integração com o Gmail, havendo muitos a preferir a app nativa. Ainda assim, esta parece ser mais uma decisão típica da gigante das pesquisas.