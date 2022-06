Mineradores e empresas deixam o mercado das criptomoedas em massa porque não dá lucro

Como temos vindo a noticiar ao longo das últimas semanas, o segmento das criptomoedas está a passar por uma fase menos boa, com a valorização das moedas a cair a pique, o que tem deixado os investidores em alerta.

Nesse sentido, esta realidade está a espoletar várias consequências, entre elas o facto de os mineradores e as empresas dedicadas a este setor estarem a deixar o mercado das criptomoedas em massa, pois a mineração das mesmas já não dá lucro.

Mineradores e empresas dizem adeus ao mercado das criptomoedas

O mercado das criptomoedas não está nos seus melhores dias, e especificamente o Bitcoin, que é a moeda digital mais popular do mundo, teve uma queda no passado sábado (18), abaixo dos 20.000 dólares, apresentando o menor valor desde o mês de dezembro de 2020. No momento em que escrevo este artigo, esta criptomoeda vale 21.347,03 dólares.

Como tal, estamos agora a assistir a algumas consequências e reações a esta queda das moedas digitais. Recentemente, por exemplo, informámos que se estava a assistir à venda em massa de placas gráficas usadas para a mineração das criptomoedas.

E as mais recentes notícias vão ainda mais longe e indicam que, também devido ao aumento do preço da eletricidade, os mineradores e as empresas que investem no segmento das criptomoedas, estão agora a abandonar em massa esse mesmo mercado, uma vez que este deixou de ser lucrativo.

Tal como podemos ver pelo gráfico acima, o consumo de energia, em termos de TWh, referente à Bitcoin teve uma escalada interessante entre meados de 2021 e início de 2022. Mas depois de algum tempo estável, esse mesmo consumo sofreu uma queda bastante acentuada nos últimos tempos.

No pico de cerca de 200 TWh, esse consumo era tanto como o gasto por países inteiros, como por exemplo a Argentina. Outra comparação interessante é que esse mesmo consumo era a mesma quantidade de eletricidade consumida por todos os data centers de todo o mundo no prazo de um ano.

Mas, neste momento, até as grandes empresas que apostaram na prática da mineração de moedas digitais, estão a deixar este setor por considerarem que atualmente se trata de um grande desafio onde não estão a conseguir obter lucro e fazer frente aos gastos diários.

Também o consumo de energia relativo à Ethereum acaba por ter as mesmas característica. Como vemos no gráfico acima, no mês de janeiro assinalou-se uma significativa subida, que acabou por abrandar e depois cair a pique nas últimas semanas.