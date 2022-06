ESET é Líder em novo relatório do G2 pelo ESET PROTECT Advanced

A ESET foi distinguida com o título de Líder no relatório do G2 para o verão de 2022.

A solução ESET PROTECT Advanced tem sido consistentemente bem classificada pelos utilizadores do G2 e alcançou pontuações substanciais de satisfação e presença no mercado nos seus Grid® Reports, que representam a voz democrática dos utilizadores reais de software, oferecendo referências para comparação de produtos e análise de tendências de mercado.

Na edição de verão dos G2 Grid® Reports, a ESET foi designada Líder em vários dos relatórios, incluindo para Software Antivírus, Software de Gestão de Endpoints, Suites de Proteção de Endpoints, e Software de Segurança de Dados Móveis. Em termos dos relatórios Mid-Market destinados a empresas com até 1.000 funcionários, a ESET foi Líder em Suites de Proteção de Endpoints Mid-Market, Software Antivírus Mid-Market, e Software de Gestão de Endpoints Mid-Market.

Michal Jankech, VP para o segmento SMB e MSP na ESET referiu que...

Estamos extremamente satisfeitos pela classificação de Líderes nos relatórios do G2. O nosso objetivo é fornecer a segurança digital que mantém os sistemas de uma organização a funcionar de forma eficiente e segura, e sermos reconhecidos pelos nossos esforços é sempre uma honra," comentou. Nenhuma empresa moderna, grande ou pequena, pode sobreviver sem uma resposta eficaz perante uma violação das TI. Acreditamos que, ao utilizarem as fortes tecnologias de prevenção, deteção e resposta da ESET fornecidas sob a forma da nossa plataforma modular ESET PROTECT, as empresas podem beneficiar da proteção multicamada mais densa e eficaz da indústria.

Abordagem "segurança em primeiro lugar"

Durante mais de 30 anos, a ESET continua a investir fortemente em múltiplas camadas de tecnologia proprietária que previne violações dos endpoints e sistemas dos seus clientes, tanto por ameaças conhecidas como nunca antes vistas. A plataforma ESET PROTECT foi concebida tendo em mente os clientes da ESET, com o principal objetivo de ajudar os administradores de TI a gerir melhor os riscos de segurança nos seus ambientes.

Como empresa privada, vocacionada para a tecnologia, a ESET baseou-se sempre na ciência, numa abordagem "segurança em primeiro lugar", com adoção pioneira de machine learning e do poder da computação na cloud para desenvolver os seus sistemas globais de inteligência sobre ameaças. A ESET tem sido continuamente nomeada como um player de topo e um líder na indústria pelas suas soluções empresariais.

Novo relatório do G2