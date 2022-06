Celestiq: O mega luxuoso elétrico da Cadillac que vai custar cerca de 300.000 dólares

Quando falamos de carros elétricos, normalmente pensamos primeiro nos modelos da Tesla e logo depois nos das outras várias marcas que já existem e que também começam a tornar-se populares.

Mas a Cadillac quis promover o seu território neste segmento com um peculiar e extremamente luxuoso veículo elétrico. O carro chama-se Celestiq e deverá custar mais de 300.000 dólares.

Cadillac Celestiq: o elétrico que pode custar 300.000 dólares

Bem sabemos que a Cadillac não é uma marca cujos veículos costumemos ver no dia a dia nas estradas. Trata-se de uma empresa conhecida especialmente pelos seus carros luxuosos e, claro está, destinados a um público alvo muito específico e com grandes posses financeiras.

Mas, para não perder a tendência do mercado, também a fabricante norte-americana está a explorar e a dar mais alguns passos no segmento dos carros elétricos. Nesse sentido, a marca está a preparar o seu EV Cadillac Celestiq 2024, um poderoso e extremamente luxuoso sedan elétrico movido a Ultium, uma bateria desenvolvida pela General Motors.

E segundo informações reveladas pelo The Wall Street Journal, vindas de pessoas familiarizadas com o assunto, a fabricante estima produzir menos de 500 unidades por ano deste o veículo, o qual terá um preço a rondar os 300.000 dólares, cerca de 284.000 euros.

A produção deste veículo elétrico deverá começar no final do ano de 2023 e o modelo contará com um ecrã sensível ao toque com mais de 33 polegadas, que são as do que consta no modelo Lyriq.

Ainda não foram revelados muitos mais detalhes sobre o Cadillac Celestiq, mas alguns já conhecidos apontam para uma tração às quatro rodas, direção nas quatro rodas e um teto totalmente em vidro que permite que cada um dos passageiros possa definir o seu próprio nível de transparência.

As imagens que constam neste artigo foram apresentadas pela marca no início deste mês. Mas para sabermos mais detalhes, e conhecermos este curioso e excêntrico carro na sua totalidade, ainda teremos que esperar mais algum tempo. No entanto, certamente que não veremos muitos destes nas estradas...