Saint-Malo: Maior navio híbrido do mundo tem bateria de 11,5 MWh

O maior navio híbrido do mundo começará a realizar viagens entre a França e a Inglaterra já em 2024. Batizado de Saint-Malo, este super navio integrará vários sistemas, permitindo a otimização de energia em tempo real durante as viagens.

A embarcação também será equipada com recursos que a tornarão sustentável.

A Brittany Ferries anunciou recentemente a chegada do Saint-Malo para 2024. O Saint-Malo é o maior navio híbrido do mundo, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A embarcação de 639 pés terá uma bateria com capacidade de 11,5 MWh, aproximadamente o dobro da normalmente usada para propulsão híbrida em embarcações marítimas, e substituirá um dos modelos mais antigos da empresa na rota de St. Malo, na França, a Portsmouth, Inglaterra.

Christophe Mathieu, CEO da Brittany Ferries refere que...

A Brittany Ferries tem orgulho de liderar o segmentos dos transportes sustentáveis. Trabalhamos com nossos parceiros para produzir embarcações menos poluentes, para as regiões em que operamos. A tecnologia híbrida continua a impulsionar nosso programa de renovação de frota e seguir-se-à a introdução de dois navios movidos a GNL. Desde o primeiro dia de operação, portos como St Malo na França e Portsmouth no Reino Unido serão beneficiados.

Recursos como eficiência energética otimizada, energia híbrida e plug-in em terra têm o potencial de gerar uma melhoria de até 15% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com a propulsão a diesel - de acordo com o especialista marítimo Wärtsilä, que fornece motores e baterias do navio.

O especialista marítimo, juntamente com o fabricante de navios StenaRoRo, também está a projetar um segundo navio híbrido para a Brittany Ferries. Os dois novos híbridos substituirão o Bretagne e o Normandie, respetivamente dois dos navios mais antigos da empresa.

A indústria naval tem recebido muitos pedidos para descarbonizar, já que os enormes navios que usa são uma grande fonte de emissões de carbono. No entanto, os tamanhos (enormes) dos navios e as longas distâncias que eles precisam percorrer dificultam a projeção de opções sustentáveis.

Espera-se que o trabalho da Brittany Ferries inspire outras empresas de transporte marítimo a dar o passo em direção a uma engenharia mais ambientalmente consciente e talvez substituir ou atualizar grande parte das suas frotas de carbono intensivo existentes.