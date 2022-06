Como apagar dados de aplicações do seu iCloud

A Apple dá-lhe 5GB de armazenamento no iCloud gratuitamente quando se inscreve no seu serviço, mas, hoje em dia, todos sabemos que 5GB não dá para muito. No entanto, pode facilmente libertar algum armazenamento apagando o conteúdo de aplicações de que já não precisa.

Descubra hoje como eliminar dados de aplicações que já não precisa do seu iCloud.

Apagar o conteúdo das aplicações

As definições do seu iPhone mostrar-lhe-ão quanto espaço cada aplicação ocupa no iCloud. Isto irá ajudá-lo/a a decidir que conteúdo vale a pena apagar, e a quantidade de armazenamento que irá limpar. Basta seguir estes passos:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique no seu nome, localizado no topo da página.

3. Aceda ao menu "iCloud".

4. De seguida, vá a "Gerir armazenamento".

Irá ver uma lista de todas as aplicações e a quantidade de espaço que estão a ocupar no iCloud.

5. Clique na aplicação para a qual pretende apagar o conteúdo.

Pode demorar algum tempo a carregar toda a informação necessária e para que as definições de armazenamento do iCloud abram.

6. Depois, selecione "Apagar dados..." e clique em "Apagar". A aplicação desaparecerá da lista.

Esta é a única forma de libertar o armazenamento do iCloud?

Há vários métodos que pode utilizar para libertar o armazenamento, incluindo a eliminação de fotografias ou cópias de segurança indesejadas da sua conta. Se isto ainda não for suficiente para si, pode sempre optar por atualizar para um plano iCloud pago. A Apple oferece assinaturas de 50GB, 200GB, e 2TB.

Muitas vezes, nem sequer se aperceberá do número de aplicações e da quantidade de armazenamento que foi sincronizado com a sua conta iCloud. Muito dele pode não lhe ser útil a longo prazo, pelo que a sua eliminação lhe daria algum espaço de armazenamento a mais. Saiba geri-lo.

