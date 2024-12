Estes dois modelos serão os primeiros veículos elétricos da BYD fabricados na Europa

Uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, a BYD, planeia construir a maioria das unidades destinadas à Europa na sua fábrica da Hungria. Os dois primeiros modelos já são conhecidos.

No final do ano passado, os rumores confirmaram-se, com a informação de que a BYD instalar-se-ia na Europa pela porta da Hungria.

Na altura, o grupo chinês estaria em negociações finais com o Governo do país europeu para a construção de uma nova fábrica de carros elétricos e baterias, em Szeged.

Agora, sabe-se que os modelos Dolphin e Atto 3 estrearão a fábrica europeia da BYD, no próximo ano.

A BYD está a construir uma unidade de produção na Hungria e, de acordo com Stella Li, vice-presidente executiva da empresa, a infraestrutura estará pronta no final de 2025.

A executiva revelou, também, que os planos iniciais da BYD previam que o pequeno Seagull fosse o primeiro modelo construído na Europa. Contudo, as prioridades mudaram, e o Dolphin e o Atto 3 marcarão a estreia.

Em declarações à revista de negócios alemã Capital, Li referiu que o arranque da fábrica húngara demorará dois a três anos, e que haverá um terceiro modelo a ser produzido em solo europeu entre o Dolphin e o Atto 3.

Segundo a imprensa, este novo modelo, mencionado como "Atto 2", deverá ser uma versão rebatizada do Yuan Up, que foi apresentado no início deste ano e já está disponível na China.

É visivelmente mais pequeno do que o Atto 3 e tem um design mais robusto e vertical. O Seagull deverá ser o quarto modelo a ser construído na fábrica da Hungria.

Atualmente, a BYD tem em curso uma inquietante expansão global. Se a empresa chinesa já faz furor entre os europeus, com uma fábrica na Europa a história pode desenrolar-se a seu favor.

